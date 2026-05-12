Ένταση στο ΑΠΘ – Επίθεση με ρόπαλα και κράνη σε μέλη φοιτητικής παράταξης

Σκηνικό έντασης το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όταν μία ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές, ενώ την ίδια ώρα φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν.

Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο της «βεντέτας» των δύο συγκεκριμένων ομάδων φοιτητών, που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο.