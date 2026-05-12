Survivor: «Θαύμα που έζησε, είχαν σημαδούρα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Για την κατάσταση της υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μίλησε δημόσια ο πατέρας του, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Ο πατέρας του παίκτη αποκάλυψε ότι το παιδί του έχει υποστεί εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, ενώ ήδη έχει πραγματοποιηθεί ακρωτηριασμός στο ένα πόδι. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το δεύτερο πόδι έχει επίσης σοβαρή βλάβη στον αστράγαλο και θα χρειαστεί περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, το ατύχημα σημειώθηκε όταν σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές πέρασε στην περιοχή όπου βρισκόταν ο παίκτης. Όπως υποστήριξε, υπήρχε σημαδούρα στο σημείο και δεν βρισκόταν μόνος του, καθώς ήταν μαζί με άλλον παίκτη τη στιγμή του περιστατικού. Το σκάφος, όπως είπε, χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τη σημαδούρα, προκαλώντας τον βαρύ τραυματισμό.

Ο πατέρας του παίκτη περιέγραψε επίσης ότι ο γιος του έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος και χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, η αιμορραγία συνεχίστηκε, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση της υγείας του.

«Το ότι έζησε, είναι θαύμα»

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ο πατέρας του παίκτη τόνισε πως η επιβίωση του γιου του θεωρείται σχεδόν θαύμα, δεδομένης της σοβαρότητας του τραυματισμού. Μετά την προβολή των δηλώσεων, η Φαίη Σκορδά εμφανίστηκε εμφανώς συγκλονισμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Περαστικά… Έχουμε μουδιάσει».