Κόμμα τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Τσίπρας: «Έρχεται η ώρα του θερισμού» – Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι

Τον Ιούνιο έδειξε ως τον μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, το βράδυ της Δευτέρας έδωσε το στίγμα του ενόψει της πρεμιέρας του υπό ίδρυση κόμματος, ενώ εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εγκαινίασε τη «μετά Ιθάκη» εποχή και έναν προεκλογικό κύκλο εμφανίσεων, προσδιόρισε σχεδόν ξεκάθαρα τον Ιούνιο ως τον χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική φράση: «Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι».

Με αυτή την αναφορά, κατέστησε σαφές ότι οι διεργασίες για τη δημιουργία της νέας παράταξης βρίσκονται στην τελική ευθεία, υπό τον φόβο ενδεχόμενης πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, τονίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης, όχι απλά δεν θα είναι μόνος, αλλά θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον νικήσει όταν έρθει η ώρα των εκλογών».

«Οι καρποί από τον σπόρο του έπεσε τον Δεκέμβριο μεγαλώνουν και έρχεται η ώρα του θερισμού: ο θεριστής έρχεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Μιλάμε για μία ανάγκη που ξεπερνά τα όρια της προοδευτικής παράταξης. Για την ανάγκη να υπάρξει αποκατάσταση στο κράτος δικαίου, στην λειτουργία της δημοκρατίας, στη σχέση των πολιτών με τους θεσμούς, στην δικαιοσύνη. Αυτό υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε, αφορά την χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τις μετρήσεις, θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πλειοψηφία οι πολίτες που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι λοιπόν ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού η ανασύσταση της παράταξης και η αποχώρηση της κυβέρνησης». Στην ερώτηση που του απηύθυνε το κοινό «πότε;», απάντησε «Όλα θα γίνουν και θα γίνουν στην ώρα τους».

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» έδωσαν το παρών αρκετά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Ανάμεσα σε αυτούς, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Μπάρκας, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεικόπουλος, ο Οζγκιούρ Φερχάτ, ο Διονύσης Τέμπονέρας, ο Ανδρέας Νεφελούδης.

Στην εκδήλωση ήταν και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, που έδειξε με τη παρουσία της πως βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, στο Χαλάνδρι βρέθηκαν ο Νίκος Μπίστης, η Ελένη Αυλωνίτου, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, οι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Γιώργος Βασιλειάδης και Γρηγόρης Θεοδωράκης, Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Γιώργος Σιακαντάρης, που ήταν ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Ινστιτούτου “Αλέξης Τσίπρας”, καθώς και το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μαριζέτα Αντωνόπουλου.

Υπήρξαν βουλευτές που δεν παραβρέθηκαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, όπως ο Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και άλλοι που, καθώς τα πράγματα ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει στην ευρύτερη Αριστερά, εξακολουθούν να κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους για τις επόμενες κινήσεις τους. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου -που ανήκει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ-, ο οποίος παρέμεινε δίπλα στον κ. Τσίπρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στόχος η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού

Η ομιλία του είχε έντονα καταγγελτικό τόνο, θέτοντας ως απόλυτο στόχο την ανάγκη για άμεση αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ανέβασε τους τόνους έναντι της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι η υπάρχει ανάγκη σήμερα για μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην χθεσινή εκδήλωση και σε άλλες που έχουν γίνει και θα γίνουν, είπε ότι εντάσσονται στον μεγάλο στόχο να αποκτήσει ο προοδευτικός χώρος μία έκφραση ισχυρή και αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα. «Ρίξαμε ένα σπόρο τον Δεκέμβρη στο Παλλάς, όταν μιλήσαμε για την ανάγκη να δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Ο σπόρος βλάστησε, καθώς είναι δεκάδες πια οι πυρήνες και οι πρωτοβουλίες ανά την χώρα.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μία μεγάλη ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μία ισχυρή παράταξη που θα νικήσει και θα αντικαταστήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση, αλλά και γνώση», τόνισε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Σιακαντάρη και την ομάδα που συνέταξε και δημοσιοποίησε το μανιφέστο του Ινσιτούτου του για την σύγκλιση των τριών ρευμάτων της κεντροαριστεράς – της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας – που συνθέτουν, όπως σημείωσε, την προοπτική μίας ευρύτατης παράταξης, μίας κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής, για να αλλάξουν την ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.

Επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στη κυβέρνηση λέγοντας ότι «γινόμαστε μάρτυρες μίας ξεδιάντροπης προπαγάνδας. Προσπαθούν να υπερασπιστούν επιλογές που καμία σοβαρή κυβέρνηση σε ευνομούμενη χώρα δεν θα έκανε. Είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων που είναι οι υποκλοπές».

Έδωσε όμως ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ΔΕΗ, το οποίο είχε αναδείξει με αναρτήσεις και δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες, ενώ μίλησε και για τα 4,7 δισ. κέρδη των τραπεζών και την διανομή μεριδίων 2,83 δισ. ευρώ, κυρίως σε ξένα funds.

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έμφαση στην μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων και συνέδεσε την οικονομική του πολιτική με την την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη, πρέπει να στοχεύσουμε εκεί που μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Μας ρωτούν: Που θα τα βρείτε τα λεφτά; Απαντούμε: Ούτε ένα ευρώ αύξηση φορολογίας στις μικρές επιχειρήσεις. Θα στοχεύσουμε στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν την μεγάλη κερδοφορία. Εμείς θέλουμε να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους και να φορολογήσουμε το 1% που συγκεντρώνει τον πλούτο».

Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπρας επεφύλασσε και μία αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι εκείνοι που κατέλυσαν τους θεσμούς και έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία για να το αναθεωρήσουν, και τέλος, επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι «εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα η «μάχη» στον χώρο της Κεντροαριστεράς φουντώνει συνεχώς, με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό να πυροδοτεί και κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτά ότι θα προτιμούσαν απέναντί τους τον κ. Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι τους διευκολύνει πολιτικά. Θέλουν μια βολική αντιπολίτευση που έχει ήδη κριθεί και φθαρεί» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, δήλωση την οποία σχολίασε λίγο αργότερα ο Κώστας Ζαχαριάδης, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση κάνει πολύ μεγάλο λάθος».

Η φράση αυτή του κ. Ζαχαριάδη, προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. «Ο κ. Ζαχαριάδης, σήμερα, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης. Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

«Συνδιοικούν με τη ΝΔ στην ΓΣΕΕ. Συνδιοικούν με τη ΝΔ στο ΤΕΕ. Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ. «Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη σκυτάλη πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ανταπάντησε: «Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».