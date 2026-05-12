Ιράν: Απειλεί με εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων – Σε απόσταση αναπνοής από πυρηνικό όπλο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό έως και 90%, στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις στρατιωτικές τους επιθέσεις κατά της χώρας.

Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε την Τρίτη ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Ρεζαΐ διευκρίνισε ότι το κοινοβούλιο θα επανεξετάσει τη συγκεκριμένη πολιτική ως απάντηση σε πιθανή κλιμάκωση.


Ο ίδιος, γνωστός για την οξεία κριτική του προς την Ουάσινγκτον, είχε προχωρήσει την περασμένη Παρασκευή σε μια ιδιαίτερα προσβλητική ανάρτηση, αναφέροντας: «Με αυτόν τον Πρόεδρο και αυτόν τον ηλίθιο υπουργό Άμυνας (Πιτ Χέγκσεθ), νομίζω ότι αντί για USA (ΗΠΑ) θα έπρεπε να λέμε USI – United States of Idiots (Ηνωμένες Πολιτείες Ηλιθίων)».

Πυρηνικό όπλο

Η απειλή για εμπλουτισμό στο 90% -το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων– προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, μεταδίδει η Haaretz.

Ήδη από τον Μάιο του 2025, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Ιράν, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει μέσω της Wall Street Journal για τις τεχνικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με εκείνες τις εκτιμήσεις, το Ιράν θα μπορούσε να μετατρέψει το απόθεμά του σε «σχάσιμο υλικό 90% ποιότητας όπλου για ένα πυρηνικό όπλο» σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

11:13 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

09:52 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

09:40 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

07:32 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

