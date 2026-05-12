ΑΠΘ: Επτά τραυματίες από την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης – Βίντεο από τη στιγμή των επεισοδίων

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

επεισόδια ΑΠΘ
Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση που εξαπέλυσε ομάδα κουκουλοφόρων, με ρόπαλα, κράνη και άλλα αντικείμενα, στις 10 το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής ομάδας εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Φοιτητές έτρεχαν έντρομοι να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, ενώ οι επτά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, φέροντας κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές.

Το GRTimes.gr δημοσιεύει βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

«Είδα ένα παιδί ξαπλωμένο και κουκουλοφόρους με καδρόνια»

«Ήμασταν μέσα στη γραμματεία και ακούσαμε ξαφνικά τζάμια να σπάνε. Όταν βγήκα έξω είδα ένα παιδί ξαπλωμένο στον διάδρομο και πιο κάτω είδα κουκουλοφόρους με καδρόνια», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τη voria.gr.

Η κυκλοφορία στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς το κέντρο, έχει διακοπεί στο ύψος του Πολυτεχνικής έως και το Σιντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου.

Δείτε εικόνες:

 

 

