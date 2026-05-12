Ιράν: «Παραμένουμε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» – Επέκταση της «στρατηγικής ζώνης» στα Στενά του Ορμούζ

Σε μια επίδειξη ισχύος και στρατηγικής ετοιμότητας, η Τεχεράνη διαμήνυσε την Τρίτη ότι παραμένει σε πλήρη εγρήγορση, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει τα όρια της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζεράνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, έδωσε το στίγμα της ιρανικής στάσης.

«Το Ιράν κρατά το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλλά παραμένει προσηλωμένο σε μια βιώσιμη ειρήνη και σε μια διπλωματία βασισμένη στα εθνικά συμφέροντα», είπε.

Επέκταση της «στρατηγικής ζώνης» του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ο οποίος αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο διεύρυνσης της επιχειρησιακής εμβέλειας του Ιράν στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars, που επικαλείται τα λόγια του, «Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ ορίζονταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Χορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά πλέον, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου, η περιοχή των Στενών του Ορμούζ έχει επεκταθεί σημαντικά και έχει οριστεί ως μια στρατηγική ζώνη από τις ακτές του Τζασκ και του Σίρι έως και πέρα από τα μεγάλα νησιά».

«Με άλλα λόγια, τα Στενά του Ορμούζ μεγάλωσαν και μετατράπηκαν σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», πρόσθεσε.

Επεισόδιο με αμερικανική φρεγάτα και προειδοποιητικά πυρά

Ο αξιωματούχος των IRGC περιέγραψε επίσης ένα πρόσφατο θερμό επεισόδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση.

«Σε μια πρόσφατη περίπτωση, μια αμερικανική φρεγάτα σκόπευε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόταν υπό τη στενή παρακολούθηση των ενόπλων δυνάμεων. Αφού παρατηρήθηκε κάποια προκλητική συμπεριφορά, το Ναυτικό έστειλε το απαραίτητο μήνυμα με στοχευμένα προειδοποιητικά πυρά και το πλοίο άλλαξε αμέσως πορεία», δήλωσε.