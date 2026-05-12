Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Δένδιας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στον εντοπισμό του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ. στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Ζητάει ισχυρά κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

Ελπίδα για τον καρκίνο του παγκρέατος: Μοντέλο AI ανιχνεύει τη νόσο πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Απεργία στις 13 Μαΐου: Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ και τι θα ισχύσει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Νέα προκήρυξη για 167 προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου στην ΟΣΥ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Κβαντικές δονήσεις: Επιστήμονες συνέδεσαν ένα μόνο φωνόνιο με το σπιν ενός ατόμου

Σοβαρό κενό ασφαλείας στο Ollama: Κίνδυνος διαρροής κωδικών και προσωπικών δεδομένων
περισσότερα
11:55 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

LIVE – Η συνέντευξη Τύπου Σχοινά – Πιτσιλή για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώρ...
11:52 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Καταθέτει μήνυση για την ψεύτικη φωτογραφία – «Το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παραποιημένη φωτογραφία π...
11:19 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κόμμα τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Τσίπρας: «Έρχεται η ώρα του θερισμού» – Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι

Τον Ιούνιο έδειξε ως τον μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλ...
09:12 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση Interview: Μάχη για τη δεύτερη θέση – Στο 30,1% η ΝΔ

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political». Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πάνω από το ψυχο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media