Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

Προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στον εντοπισμό του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ. στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.