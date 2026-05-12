Τζιτζικώστας: «Η Ευρώπη δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους – 1,7 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους στον φράχτη του Έβρου»

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, που φέτος πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στόχος της φετινής κεντρικής εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών. Και στο επίκεντρο βρέθηκε το στρατηγικό έργο της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, ο διάδρομος Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που συνδέει τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης και Καβάλας με τη Βάρνα, το Μπουργκάς και την Κωνστάντζα. Στην εκδήλωση αναδείχτηκε ο ρόλος της ΕΕ στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Ο Επίτροπος παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, την επιταγή με τους πόρους για την εκκίνηση του μεγάλου σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, τονίζοντας: «παραδίδω σήμερα στον Έλληνα Υπουργό Μεταφορών την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι το έργο αυτό είναι η κορυφαία προτεραιότητα μου και κορυφαία προτεραιότητα συνολικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τους πόρους αυτούς ξεκινούν τα έργα στο σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιομέτρων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών, που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, και στρατηγικά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι το κορυφαίο έργο. Είναι ο πρώτος κρίκος στον μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές, νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας, ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει με απλά λόγια: πρόσβαση – ανάπτυξη – ασφάλεια. Για να αντιληφθούμε αυτή τη νέα γεωγραφία που διαμορφώνεται, δημιουργούμε έναν διάδρομο που παρακάμπτει τα στενά, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τα αντίστοιχα της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή η διασυνδεσιμότητα έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, μαζί με το εμπόριο και τις εξαγωγές και τον τουρισμό. Ένα τέτοιου μεγέθους έργο είναι εκτός όλων των άλλων και μια ιστορικής κλίμακας αντιστροφή. Εδώ, στη Βαλκανική Χερσόνησο, στην άλλοτε ‘πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης’, οι υποδομές συμβολίζουν μια ιστορικής κλίμακας αλλαγή σελίδας. Σε μια περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, βαθιάς ιστορίας και πολιτισμού, αλλά και σκληρών συγκρούσεων, η συνδεσιμότητα γίνεται πλέον εργαλείο ειρήνης, συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης».

Στην ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας ανέδειξε το μήνυμα της επιλογής εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης 2026 από τη Θράκη: «η καρδιά της Ευρώπης, δεν χτυπά μόνο στις μεγάλες αίθουσες των Βρυξελλών και του Στρασβούργου. Χτυπάει κυρίως σε κάθε περιφέρεια της ευρωπαϊκής επικράτειας. Μιας επικράτειας που είναι πράγματι επικράτεια αξιών, οι οποίες διαμορφώθηκαν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, το ρωμαϊκό δίκαιο και την παράδοση του Χριστιανισμού. Αξιών που μετεξελίχθηκαν μέσα στους αιώνες και έδωσαν μορφή σε αυτό το μοναδικό υπερεθνικό εγχείρημα ειρήνης, δημοκρατίας, ανάπτυξης, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτή η επικράτεια αξιών χρειάζεται και στηρίζεται στη γεωγραφία. Γι’ αυτό είναι και μία γεωγραφική επικράτεια που ορίζεται από τα σύνορά της και διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο γύρω της, όχι γιατί τον εχθρεύεται, αλλά για να μπορεί να εγγυηθεί στο εσωτερικό της όλα όσα έχει πετύχει. Γι’ αυτό σήμερα από τα σύνορα Ελλάδας και Ευρώπης στέλνουμε ένα μήνυμα προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα: Δεν βρισκόμαστε στη Θράκη για να τιμήσουμε μια επέτειο, αλλά για να δείξουμε με πράξεις, τι σημαίνει σήμερα Ευρώπη. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τι σημαίνει κοινή στρατηγική. Τι σημαίνει ένα έργο που ξεκινά από την Ελλάδα, αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Από τη Θράκη έχει αξία να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα μέρη, σε αυτόν τον τόπο, η Ευρώπη παύει να είναι μια θεωρητική έννοια ή ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Γίνεται πράξη, γίνεται ασφάλεια, γίνεται προοπτική».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Πολλοί μιλούν για την Ευρώπη των ελίτ. Εγώ σήμερα σας παρουσιάζω την Ευρώπη των έργων. Την Ευρώπη που αναγνωρίζει τη θυσία και τη στρατηγική σημασία του Έβρου και επιστρέφει στους πολίτες του, την ασφάλεια και την ανάπτυξη που δικαιούνται. Και η σημερινή εκδήλωση στέλνει ηχηρά μηνύματα σε κάθε γωνιά της ηπείρου μας, αλλά και έξω από αυτή: Ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, ότι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας είναι ο νέος πυλώνας σταθερότητας στα Βαλκάνια, ότι τα σύνορά μας είναι αδιαπέραστα, αλλά οι δρόμοι μας είναι ανοιχτοί για τη δημιουργία και την ευημερία. Η Ημέρα της Ευρώπης μας βρίσκει εδώ, ενωμένους, πολιτικά αποφασισμένους, τεχνικά και θεσμικά προετοιμασμένους και πατριωτικά υπερήφανους. Αυτή την Ευρώπη υπηρετούμε. Αυτή την Ευρώπη χτίζουμε σήμερα εδώ. Μια Ευρώπη της ισχύος, της διασύνδεσης και της ελπίδας. Το μέλλον είναι ευρωπαϊκό».

Τζιτζικώστας από τον φράχτη του Έβρου: «Η Ευρώπη δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους – 1,7 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους στον φράχτη του Έβρου»

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε αρχικώς τον φράχτη του Έβρου, όπου είδε την εγκατάσταση και προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία επικράτεια αξιών. Ταυτόχρονα είναι μια γεωγραφική επικράτεια. Και ως γεωγραφική επικράτεια έχει σύνορα. Και τα σύνορά της είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα εδώ, βλέπουμε την εικόνα της Ευρώπης, που μας προστατεύει, που δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους, που συνεργάζεται, που αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να νοιώθουν ασφάλεια. Η κατασκευή του φράχτη είναι μία ελληνική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 1,7 δισ. ευρώ, για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η προστασία των συνόρων μας είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, είναι ταυτόχρονα ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Το μεσημέρι ο Επίτροπος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και είχε διάλογο με μαθητές Λυκείου, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Ambassadors, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Καπνομάγαζο) της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους νέους, στις προοπτικές που διαμορφώνει η ΕΕ για τη νέα γενιά και στις δυνατότητες που διαμορφώνονται στον Έβρο και τη Θράκη, ώστε οι νέοι να παραμείνουν στην περιοχή και να γίνουν στοιχείο της ανάπτυξής της. Όπως επισήμανε, «το μέλλον της Ευρώπης, χτίζεται μέσα από το διάλογο, τη γνώση και τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Κι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής ημέρας: Ότι στα σύνορα της Ευρώπης, εδώ στην Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη, μεγαλώνει μια νέα γενιά Ευρωπαίων πολιτών, με αυτοπεποίθηση, γνώσεις και πίστη στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον».

Ακολούθως ο Επίτροπος επισκέφθηκε το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol, στο Αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για το έργο και τη συνεργασία στα ζητήματα ασφάλειας και τα μέσα που διαθέτουν για την προστασία των ευρωπαϊκών και ελληνικών συνόρων οι αρχές και το Κέντρο και δήλωσε: «Εδώ, στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου συνεργάζονται η FRONTEX, η EUROPOL, η Ελληνική Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, χτίζεται καθημερινά η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εδώ βλέπουμε την εικόνα της Ευρώπης, που συντονίζει υπηρεσίες, που αξιοποιεί τεχνολογία, ανθρώπους, εμπειρία, θεσμούς, που αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια δεν κάτι αόριστο, αλλά καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις επαναλαμβανόμενες και σύνθετες μεταναστευτικές πιέσεις, που έχει αντιμετωπίσει η Θράκη όλα αυτά τα χρόνια. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άνδρες, που υπηρετούν εδώ, επέδειξαν επαγγελματισμό, ψυχραιμία, αντοχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Γι’ αυτό και εκφράζω τον σεβασμό μου και τις ευχαριστίες εκ μέρους όλης της κοινωνίας, για το σπουδαίο έργο τους, για την ασφάλεια της Ελλάδας και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η Ευρώπη που λειτουργεί σωστά».

Στη συνέχεια ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε τον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης (ΔΕΣΦΑ). Μεταξύ άλλων ο Επίτροπος τόνισε ότι «οι αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Γι’ αυτό η Ευρώπη οφείλει να επενδύει και επενδύει διαρκώς στη διαφοροποίηση των πηγών, των προμηθευτών και των δικτύων ενέργειας. Η Ελλάδα εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και η Θράκη έχει σήμερα ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Το LNG που φτάνει εδώ, στον Σταθμό της Αμφιτρίτης, εισέρχεται στο ελληνικό δίκτυο κι από εκεί τροφοδοτεί τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Ουσιαστικά η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον κορυφαίο στρατηγικό σημείο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι προϋπόθεση για την οικονομική της ισχύ, την κοινωνική της σταθερότητα και τη στρατηγική της αυτονομία».

Το απόγευμα ο Επίτροπος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, στο «Νομαρχείο» της Αλεξανδρούπολης, όπου αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι Περιφέρειες για να μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τόνισε δε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους 1 δισ. ευρώ, αναβαθμίζοντας υποδομές, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων των πολιτών και ενισχύοντας περισσότερες από 22.600 τοπικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην επικείμενη έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, το οποίο αποτελεί μέρος του νέου άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας. «Όλα αυτά τα έργα δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη της συνοχής: Ευρώπη που επενδύει στις Περιφέρειες, Ευρώπη που μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες», υπογράμμισε.

Ο Επίτροπος επισκέφθηκε επίσης τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης και είχε συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, στη Δομή Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στο πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες τόνισε μεταξύ άλλων: «Η πραγματική οικονομία δεν είναι θεωρία. Είστε εσείς. Είναι οι επιχειρήσεις σας. Είναι οι εργαζόμενοι που απασχολείτε και οι οικογένειες που στηρίζονται σε εσάς. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές πολιτικές, οφείλουμε να μιλάμε για το πώς αυτές αγγίζουν την καθημερινότητά σας. Και αυτό πλέον το αντιλαμβάνεται καλά η ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον μία από τις πολλές προτεραιότητες. Είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Για αυτό στην πράξη, όχι στα λόγια στην Κομισιόν μειώνουμε τη γραφειοκρατία και την πολυνομία κατά 30%, απλοποιούμε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, αφαιρούμε εμπόδια που δεν προστάτευαν κανέναν, αλλά ταλαιπωρούσαν τους πάντες. Γιατί θέλουμε μια Ευρώπη που να ρυθμίζει όταν χρειάζεται, αλλά να εμπιστεύεται όταν πρέπει. Μια Ευρώπη σύμμαχο της επιχειρηματικότητας, όχι τροχοπέδη».

Αναγόρευση του Α. Τζιτζικώστα σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: «Η Θράκη δεν είναι η ‘άκρη’ της Ελλάδας, είναι η ‘αρχή’ της Ευρώπης»

Επίτιμος Διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Πρυτανείας του ΔΠΘ, στην Κομοτηνή.

Στην ομιλία του προς τον Πρύτανη του ΔΠΘ, τα μέλη της Συγκλήτου, καθηγητές και φοιτητές, ο Επίτροπος χαρακτήρισε την αναγόρευσή του ως «ύψιστη διάκριση» για τον ίδιο και «μια υπενθύμιση της μεγάλης ευθύνης και του χρέους, να οδηγήσουμε την πατρίδα μας και το μεγάλο κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δρόμους ασφαλείς, σε δρόμους ευημερίας, ειρήνης και βιώσιμου μέλλοντος, στους δρόμους που βαδίζει αταλάντευτα και αποφασιστικά από την ίδρυσή του το ΔΠΘ».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε το ΔΠΘ, που συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής, «μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης» και « βραχίονα που συνδέει την ελληνική ακριτική γη, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας».

«Εδώ, η 9η Μαΐου, η Ημέρα της Ευρώπης, κουβαλά τα δικά της νοήματα. Είναι η ημέρα της δικής μας Ευρώπης, του ιστορικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού χώρου των Ελλήνων. Και δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος, για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της ηπείρου μας από τη Θράκη. Εδώ, οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, καθώς έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά αλλά και νοητά όρια της επικράτειας. Μιας επικράτειας αξιακής, πολιτικής και πολιτισμικής. Από την ακριτική Θράκη, το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, μπορείτε ίσως καλύτερα από τον καθένα, να εκτιμήσετε και να αξιολογήσετε όλα όσα βρίσκονται, όλα όσα πετύχαμε, και όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε, στη δική μας πλευρά των συνόρων. Και αντίστοιχα όλα όσα βρίσκονται εκτός αυτών. Στα δικά μου μάτια η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ απλά μια γεωπολιτική ασπίδα. Αλλά ένας αναπτυξιακός πνεύμονας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας αλλά και συνολικά της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι παρά τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές, τη ρευστότητα, τις κρίσεις, τις ανατροπές και τις προκλήσεις, «μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η ίδια ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η Ένωση αναπτύσσεται μέσα από τις κρίσεις. Ο Ζαν Μονέ το είχε διατυπώσει με απόλυτη σαφήνεια: ‘Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των λύσεων τους’. Και σήμερα η Ευρώπη δίνει απαντήσεις. Ισχυροποιεί την άμυνά της, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, προωθεί τη βιομηχανική της αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις. Όπως απαντήσεις δίνει και η Ελλάδα. Πριν από 15 χρόνια βρεθήκαμε στο χείλος της καταστροφής, αλλά αντέξαμε. Σήμερα, η χώρα μας πρωταγωνιστεί, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αφήνει πίσω της τα χρόνια της κρίσης. Αυτή η ‘πολυεπίπεδη επιστροφή’ είναι η απόδειξη της ελληνικής ανθεκτικότητας. Και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το μεγαλύτερο στρατηγικό μας κεκτημένο. Κεκτημένο που μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, απτά και μετρήσιμα. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθόλα αντιληπτή πραγματικότητα. Σήμερα η Θράκη δεν είναι η ‘άκρη’ της Ελλάδας. Είναι η ‘αρχή’ της Ευρώπης. Και ως Επίτροπος εργάζομαι καθημερινά για να μετατρέψω τη γεωγραφική θέση της περιοχής σε ουσιαστικό στρατηγικό πλεονέκτημα».

Απευθυνόμενος στους φοιτητές του ΔΠΘ, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Εσείς είστε τα ‘άτομα’ του Δημόκριτου που θα συνθέσετε το αύριο. Το Πανεπιστήμιο είναι η ευρωπαϊκή ιδέα στην πράξη. Είναι ο χώρος όπου η κριτική σκέψη νικά τον σκοταδισμό, όπου ο ορθός λόγος υπερνικά την προκατάληψη. Και η δική μου δέσμευση προς όλους εσάς είναι, από τη θέση του Επιτρόπου, να συνεχίσω να εργάζομαι για μια Ευρώπη που επενδύει στις περιφέρειές της, που εμπιστεύεται τα πανεπιστήμιά της και που δεν φοβάται τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν απλά ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης, αλλά είναι ο συλλογικός νους της ηπείρου. Είναι τα εργαστήρια που θα ανοίξουν τους δρόμους του μέλλοντος. Έτσι να δείτε τις σπουδές σας. Έτσι να δείτε τον ρόλο σας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι αν τον δείτε έτσι, θα κατανοήσετε τον νέο κόσμο που διαμορφώνεται σήμερα, όχι μόνο ως ένα πεδίο αλλεπάλληλων κρίσεων και κινδύνων, αλλά και ως έναν κόσμο δυνατοτήτων και ευκαιριών».