Φθιώτιδα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 58χρονος ύστερα από δάγκωμα οχιάς

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα οχιάς ενώ μάζευε ξύλα σε χωριό της δυτικής Φθιώτιδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας βρισκόταν στην ύπαιθρο, συγκεντρώνοντας ξύλα από εργασίες συντήρησης, και δέχθηκε δάγκωμα στο δάχτυλο. Η αντίδραση ήταν άμεση και έντονη, με το οίδημα να επεκτείνεται γρήγορα έως τον ώμο.

Η έγκαιρη κινητοποίηση κρίθηκε καθοριστική, καθώς ο 58χρονος ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία του, στοχεύοντας στην πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το δηλητήριο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, καθώς η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να περιορίζει σταδιακά το οίδημα. Ο άνδρας θα παραμείνει υπό νοσηλεία για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης σταθεροποίηση της υγείας του.