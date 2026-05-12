Αυτιάς σε Κομισιόν: «Η Ευρώπη έχει υποχρέωση να κινηθεί άμεσα στο δημογραφικό»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Γιώργος Αυτιάς
Τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης σ’ όλη την Ευρώπη και ασφαλώς στην Ελλάδα, θέτει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, με ερώτησή του στους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin

Οι προτάσεις του Γ. Αυτιά, πάντα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, είναι η υποστήριξη ενός σταθερού εισοδήματος, η παροχή οικονομικής στήριξης σε νέους που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, η εύκολη πρόσβαση σε προσιτή κατοικία, καθώς και οι σταθερές και συνεχείς παροχές σε υγεία, παιδεία, ανάπτυξη και ισότιμη κοινωνική συνοχή. «Το δημογραφικό είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Ήρθε η ώρα για άμεσα και αποφασιστικά μέτρα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

Κύριοι Επίτροποι,

Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα που ταλανίζει την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήρθε η ώρα για τη λήψη άμεσων, αποφασιστικών μέτρων και πρωτοβουλιών για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Η Κομισιόν έχει υποχρέωση να κινηθεί δυναμικά. Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας με σταθερή εργασία, ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, εύκολη πρόσβαση σε προσιτή στέγη, ισότιμες παροχές σε υγεία, παιδεία και σε άλλες κοινωνικές διευκολύνσεις, θα στηρίξουν τους νέους για να δημιουργήσουν οικογένεια. Η οικονομική ασφάλεια  πρέπει να είναι στέρεη και ισότιμη , ώστε να  μπορέσουν οι νέοι να εξασφαλίσουν σταθερό μέλλον. Επίσης, η τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης θα αποτελέσει τον άλλο πόλο στήριξης και αποτελεσματικής παρέμβασης για την επίλυση του δημογραφικού. Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, μαζί με την κρατική φροντίδα που παρέχεται στο θεσμό της οικογένειας αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συμπράξουν για την επίλυση της δημογραφικής κρίσης. Το δημογραφικό μας αγγίζει όλους. Η σταθερότητα στα οικονομικά των νέων οικογενειών, θα συμβάλει στην άμβλυνση του δημογραφικού.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Θα λάβετε νέα οικονομικά μέτρα για την επίλυση του δημογραφικού;
  2. Θα στηρίξετε οικονομικά τις αποφάσεις των κυβερνήσεων για την επίλυση του μείζονος αυτού προβλήματος;

