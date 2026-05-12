Πιερία: Λήξη συναγερμού για τους 2 πεζοπόρους στον Όλυμπο – Είναι καλά στην υγεία τους

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο πεζοπόροι που θεωρήθηκε ότι αγνοούνται στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας. Η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους αποκαταστάθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις Αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.

Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».

Ωστόσο, η μητέρα ενός εκ των ορειβατών δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, με αποτέλεσμα να ανησυχήσει και να ενημερώσει τις αρχές και να ξεκινήσει έρευνα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά μόνο αδυναμία επικοινωνίας -πιθανότατα λόγω της περιοχής- κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.