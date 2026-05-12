Ρόδος: Πρώην σύντροφος επιτέθηκε σε 58χρονη με ύποπτο υγρό – Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία
Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι Αρχές μετά από καταγγελία 58χρονης γυναίκας εις βάρος του 50χρονου πρώην συντρόφου της, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Μαΐου 2026, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 50χρονος επισκέφθηκε το σπίτι της προκειμένου να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προκλήθηκε έντονος καβγάς, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο, την έριξε στο έδαφος και της τράβηξε με δύναμη τα μαλλιά.

Η 58χρονη κατήγγειλε ακόμη ότι ο 50χρονος είχε μαζί του μπουκάλι με την ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ» και ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εκτοξεύτηκε υγρό προς το πρόσωπό της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η σύσταση του υγρού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διαπιστώθηκαν εγκαύματα στο σώμα ή το πρόσωπο της 58χρονης. Οι αστυνομικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για καυστική ουσία.

Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα παράνομης βίας, καθώς φέρεται να απέστειλε μήνυμα προς το θύμα ζητώντας να αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του.

