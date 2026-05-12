Ναΐμ Κασέμ: «Εκτός ατζέντας ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ» – Το μήνυμα στις ΗΠΑ πριν από τον νέο γύρο συνομιλιών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ναΐμ Κασέμ
Φωτογραφία: AP
Σε μια κατηγορηματική δήλωση που περιπλέκει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ προχώρησε την Τρίτη ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα του οπλισμού της οργάνωσης δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε γραπτή του τοποθέτηση, ο Κασέμ υπογράμμισε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα του Λιβάνου.

«Κανένας εκτός Λιβάνου δεν έχει καμία σχέση με τα όπλα, την αντίσταση. Αυτό είναι ένα εσωτερικό λιβανέζικο ζήτημα και δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με τον εχθρό», τόνισε.

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη συνέχιση των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την προσεχή Πέμπτη, στις οποίες η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει επίσημα.

Ο Κασέμ διεμήνυσε πως η σιιτική οργάνωση θα συνεχίσει την ένοπλη δράση της.

«Δεν θα παραδοθούμε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον Λίβανο και τον λαό του, όσο χρόνο κι αν χρειαστεί και όσο μεγάλες κι αν είναι οι θυσίες. Δεν θα εγκαταλείψουμε το πεδίο της μάχης και θα το μετατρέψουμε σε κόλαση για το Ισραήλ», απείλησε.

Τα πέντε σημεία και η επόμενη μέρα

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε πως η οργάνωση θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίτευξη πέντε συγκεκριμένων στόχων:

  • Την αποκατάσταση της λιβανέζικης κυριαρχίας μέσω της παύσης της ισραηλινής επιθετικότητας
  • Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τα κατεχόμενα εδάφη
  • Την απελευθέρωση των αιχμαλώτων
  • Την επιστροφή των κατοίκων στο νότιο Λίβανο
  • Την ανοικοδόμηση της χώρας

«Αφού ο Λίβανος επιτύχει τα πέντε σημεία, θα οργανώσει τις εσωτερικές του υποθέσεις με μια εθνική στρατηγική ασφάλειας, αξιοποιώντας τα δυνατά του σημεία, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης», κατέληξε.

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με ένταση παρά την υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες στα τέλη Απριλίου, έπειτα από συνάντηση υψηλού επιπέδου στον Λευκό Οίκο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Κασέμ συμπίπτει με τις διπλωματικές κινήσεις στην Ουάσινγκτον, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε πρόσφατα στο Οβάλ Γραφείο τον πρέσβη του Ισραήλ, Γεχιέλ Λάιτερ, και την πρέσβειρα του Λιβάνου, Νάντα Μουαουάντ, για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η άκαμπτη στάση της Χεζμπολάχ στο θέμα των όπλων θέτει πλέον εν αμφιβόλω τη δυνατότητα επίτευξης μιας ευρύτερης και μόνιμης συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Haaretz

