Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Οι χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να καταγραφούν περισσότερα κρούσματα χανταϊού τις επόμενες εβδομάδες μετά την επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ενώ εξήρε την Ισπανία για την «αλληλεγγύη και τη συμπόνια» που επέδειξε κατά την επιχείρηση υποδοχής και εκκένωσης του πλοίου.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου, αναφέρει ο Guardian.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγαλύτερης επιδημίας, όμως φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Τρεις νεκροί και νέα κρούσματα στο MV Hondius

Το MV Hondius, που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας όταν τρεις επιβάτες – ένα ολλανδικό ζευγάρι και ένας Γερμανός – πέθαναν από τον ιό.

Αν και ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από άγρια τρωκτικά, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα της παραλλαγής των Άνδεων, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός πολίτης που διαγνώστηκαν θετικοί μετά την απομάκρυνσή τους από το πλοίο.

Θετικός Ισπανός σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που απομακρύνθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό και εμφάνισε συμπτώματα.

«Ο ασθενής που χθες είχε βρεθεί προσωρινά θετικός επιβεβαιώθηκε θετικός στον χανταϊό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Ο ασθενής παρουσίασε χθες χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, όμως η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν εμφανίζει εμφανή κλινική επιδείνωση».

«Αναμένουμε περισσότερα κρούσματα»

Ο Τέντρος, που εμφανίστηκε δίπλα στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα περιστατικά λόγω της εκτεταμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιβατών πριν σημάνει συναγερμός και επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα στις 2 Μαΐου.

«Θα περιμέναμε περισσότερα κρούσματα, επειδή –όπως θυμάστε– το αρχικό περιστατικό στο πλοίο ήταν στις 6 Απριλίου και υπήρξε μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών», δήλωσε.

«Και όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι επίσης έξι έως οκτώ εβδομάδες».

Όπως πρόσθεσε, πριν ληφθούν τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης, υπήρχε εκτεταμένη επαφή μεταξύ των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης νέων κρουσμάτων.

«Τα κράτη πρέπει τώρα να προστατεύσουν τους πολίτες τους»

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε ότι πλέον κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τους πολίτες της μετά την εκκένωση του πλοίου.

«Ελπίζω να φροντίσουν τους ασθενείς και τους επιβάτες, βοηθώντας τους αλλά και προστατεύοντας τους πολίτες τους. Αυτό περιμένουμε», ανέφερε.

«Η Ισπανία έδειξε αλληλεγγύη και ανθρωπιά»

Ο Τέντρος ευχαρίστησε επίσης την ισπανική κυβέρνηση και τον ισπανικό λαό για τη στάση τους απέναντι στους επιβάτες του πλοίου, αφού οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνήθηκαν να του επιτρέψουν να δέσει σε λιμάνι.

Περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν από την Τενερίφη σε μια επιχείρηση που οργανώθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανία και ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την εξαιρετική ηγεσία και τον συντονισμό», είπε.

«Αυτό αποτελεί πρότυπο και ελπίζω άλλες χώρες να διδαχθούν όχι μόνο από την πλευρά της υποχρέωσης αλλά και από τη συμπόνια και την αλληλεγγύη που έδειξε η Ισπανία».

Σε έναν «διχασμένο κόσμο που προκαλεί διχασμούς», πρόσθεσε, «η καλοσύνη και η φροντίδα ο ένας για τον άλλον είναι σημαντικές».

Ο Πέδρο Σάντσεθ συμφώνησε με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, δηλώνοντας:

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερο εγωισμό ούτε περισσότερο φόβο. Χρειάζεται χώρες που δείχνουν αλληλεγγύη και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά».

Το πλοίο επιστρέφει στο Ρότερνταμ

Παρά τις αντιρρήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας επέτρεψε στο MV Hondius να αγκυροβολήσει στην Τενερίφη και στη συνέχεια να δέσει προσωρινά στο λιμάνι ώστε να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση εκκένωσης.

Τα δύο τελευταία αεροσκάφη που μετέφεραν επιβάτες και μέλη πληρώματος αναχώρησαν από τα Κανάρια Νησιά το βράδυ της Δευτέρας και έφτασαν στην Ολλανδία νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Το MV Hondius, αφού ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και προμήθειες στην Τενερίφη, πλέει πλέον προς το Ρότερνταμ με πλήρωμα 25 ατόμων, καθώς και έναν γιατρό και μία νοσηλεύτρια.