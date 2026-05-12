Κατερίνα Καινούργιου: «Με κατηγορούσαν για την καισαρική τομή – Δεν σημαίνει ότι είναι ο εύκολος δρόμος»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη σημερινή (12/5) εκπομπή της, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, αφού έγινε γνωστό ότι έφερε στον κόσμο την κόρη της με καισαρική. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη παρουσιάστρια γέννησε στις αρχές Απριλίου, ενώ επέστρεψε στη «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με καισαρική τομή, θα το έλεγα και εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Όταν είχα λίγο χρόνο στο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια, πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις… Όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό. Με κατηγορούσαν για την καισαρική τομή. Καλά, πάμε καλά; Εν έτει 2026; Ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με καισαρική τομή; Μπορεί να ήταν πάρα πολύ λόγοι. Επίσης μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει την καισαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι ο εύκολος δρόμος», εξήγησε αρχικά η νέα μητέρα και παρουσιάστρια.

«Είναι προσωπικό δικαίωμα»

Συνεχίζοντας, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην καισαρική τομή και αν δείτε υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά έδειχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο.

Είναι επτά στρώσεις δέρματος, δηλαδή το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός, ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό της δικαίωμα».

«Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί εσύ να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό, για χίλιους δυο λόγους.

Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μία άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο; Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της, να το κάνει η ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι, είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς, και έχουν πόνο. Πολύ πόνο και αγάπη», πρόσθεσε.