Άννα Πρέλεβιτς: «Όταν πήρα τις κόρες μου πρώτη φορά αγκαλιά, έκλαιγα – Με το που τις είδα, ένιωσα αυτή την αγάπη, την απίστευτη»

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν πριν από λίγες ημέρες η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός. Η νέα μητέρα έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες τους στις 23 Απριλίου, ενώ γνωστοποίησε το χαρμόσυνο νέο στις 10 Μαΐου. Την Δευτέρα 12 Μαΐου, το ζευγάρι πήρα τα μωρά του στο σπίτι του, ύστερα από κάποιες ημέρες που χρειάστηκε να περάσουν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», μετά το εξιτήριο που πήραν οι κόρες της από τη ΜΕΝΝ, η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε πως: «Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή 20 ημέρες. Όλη μέρα κλαίω βασικά από την χαρά μου, δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής μου, μετά τη γέννηση των κοριτσιών».

«Όταν πήρα τις κόρες μου πρώτη φορά αγκαλιά, έκλαιγα. Δεν το πίστευα. Εντωμεταξύ ακούω τόσα χρόνια τις φίλες μου που είναι μαμάδες, αυτά που λένε για τα παιδιά τους, ότι με το που το δεις το αγαπάς από την πρώτη στιγμή, και πάντα δεν καταλάβαινα πώς γίνεται το πλάσμα αμέσως να το αγαπήσεις. Πόσο δίκιο έχουν τελικά! Και εγώ με το που τις είδα ένιωσα αυτή την αγάπη την απίστευτη, λες και τις έχω ήδη 100 χρόνια μαζί μου», συνέχισε.

Επιπλέον, η νέα μητέρα είπε ότι: «Ήταν πολύ δύσκολο να τις βλέπεις μέσα στη θερμοκοιτίδα. Εγώ νόμιζα ότι μπορώ έστω να τις ακουμπήσω, αλλά για περίπου επτά-οκτώ ημέρες μπορούσαμε μόνο να τις βλέπουμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη».

«Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου, αλήθεια», τόνισε.