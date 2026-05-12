Πολωνία: Εξετάζει την κατασκευή μετρό σε μεγάλες πόλεις που θα λειτουργούν και ως καταφύγια σε περίπτωση πολέμου

Η Πολωνία εξετάζει σχέδια για την κατασκευή δικτύων μετρό σε περίπου δέκα από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, τα οποία θα λειτουργούν τόσο ως μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και ως καταφύγια προστασίας αμάχων σε περίπτωση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το TVP.

Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το σχέδιο, το οποίο φέρει προσωρινά την ονομασία «Metro Poland», αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής προστασίας της χώρας, καθώς η Πολωνία – κράτος πρώτης γραμμής του ΝΑΤΟ – προσαρμόζει τις υποδομές της στις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας που συνδέονται με τη Ρωσία.

Μετρό μόνο στη Βαρσοβία μέχρι σήμερα

Σήμερα, μόνο η Βαρσοβία διαθέτει σύστημα μετρό. Το πρώτο δίκτυο της πολωνικής πρωτεύουσας εγκαινιάστηκε το 1995 και πλέον αποτελείται από δύο γραμμές.

Πέρυσι, η Κρακοβία παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή του πρώτου της μετρό, ενός δικτύου δύο γραμμών που αναμένεται να λειτουργήσει στα μέσα της δεκαετίας του 2030 και να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Ο Κλίμτσακ δήλωσε ότι οι μελέτες του υπουργείου αφορούν περίπου δέκα από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμη χρονοδιαγράμματα κατασκευής.

Όπως εξήγησε, το έργο θα βασιστεί πιθανότατα στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τις τοπικές αρχές και θα στοχεύει τόσο στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων συγκοινωνιακών προβλημάτων όσο και στην κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι αναλυτικές εργασίες για το σχέδιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σύντομα.

Διπλός ρόλος: Μεταφορές και προστασία αμάχων

Τα νέα δίκτυα δεν θα προσφέρουν μόνο γρήγορες και αποτελεσματικές μετακινήσεις, αλλά θα σχεδιαστούν και ώστε να προστατεύουν τους πολίτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή στρατιωτικών απειλών.

«Μετά την υιοθέτηση του Νόμου για την Πολιτική Προστασία και την Πολιτική Άμυνα, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε υπόψη ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών και τις υποδομές διπλής χρήσης. Γι’ αυτό το έργο κατασκευής μετρό στην Πολωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο Κλίμτσακ.

Στροφή στην πολιτική άμυνα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2024 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του συστήματος πολιτικής προστασίας της Πολωνίας εδώ και δεκαετίες.

Η νομοθεσία καταρτίστηκε ως απάντηση στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι οι υποδομές πολιτικής άμυνας της εποχής του Ψυχρού Πολέμου είχαν καταστεί ξεπερασμένες και υποχρηματοδοτούμενες.

Η Πολωνία έχει διαθέσει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 16.000 καταφυγίων.

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία απαιτεί από τα νέα δημόσια και πολυκατοικιακά κτίρια να ενσωματώνουν προστατευτικά χαρακτηριστικά, ενώ δίνει εντολή στις αρχές να εντοπίσουν και να αναβαθμίσουν ήδη υπάρχοντα καταφύγια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις «υποδομές διπλής χρήσης», όπως τα υπόγεια δίκτυα μεταφορών, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών αλλά και να λειτουργούν ως καταφύγια σε περίοδο πολέμου ή άλλων κρίσεων.