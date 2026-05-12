ΗΠΑ: Χήρα θύματος επίθεσης μηνύει την OpenAI – «Το ChatGPT συνέβαλε στον θάνατο του συζύγου μου»

Μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι το ChatGPT συνέβαλε στον θάνατο του συζύγου της σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς, κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το δημοφιλές εργαλείο Tεχνητής Nοημοσύνης.

Ο Τίρου Τσάμπα ήταν ένα από τα δύο άτομα που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο Florida State University τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Έρευνα για τον ρόλο του ChatGPT στην επίθεση

Τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελικές αρχές της Φλόριντα ξεκίνησαν δική τους ποινική έρευνα για το αν το ChatGPT διαδραμάτισε ρόλο στην τραγωδία, αναφέρει το Sky News.

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμαϊερ, δήλωσε ότι το chatbot φέρεται να συμβούλευσε τον ύποπτο, Φίνιξ Άικνερ, σχετικά με το ποιο όπλο και ποια πυρομαχικά να χρησιμοποιήσει.

«Αν υπήρχε άνθρωπος στην άλλη άκρη αυτής της οθόνης, θα του απαγγέλλαμε κατηγορία για φόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η OpenAI γνώριζε ότι αυτό θα συνέβαινε»

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η σύζυγος του θύματος, Βαντάνα Τζόσι, δήλωσε:

«Η OpenAI γνώριζε ότι αυτό θα συνέβαινε. Έχει ξανασυμβεί και ήταν μόνο θέμα χρόνου να συμβεί ξανά».

Η ίδια κατηγόρησε την εταιρεία ότι «έβαλε τα κέρδη της πάνω από την ασφάλειά μας και αυτό σκότωσε τον σύζυγό μου».



Η απάντηση της OpenAI

Ο εκπρόσωπος της OpenAI, Ντρου Πουσατέρι, αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη και χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτό έγκλημα».

Όπως είπε, το chatbot παρείχε στον φερόμενο ως δράστη «πραγματολογικές απαντήσεις σε ερωτήσεις, με πληροφορίες που θα μπορούσε να βρει κανείς ευρέως σε δημόσιες πηγές στο διαδίκτυο» και «δεν ενθάρρυνε ούτε προώθησε παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα».

Ο δράστης αντιμετωπίζει θανατική ποινή

Η επίθεση σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025.

Ο 21χρονος Φίνιξ Άικνερ φέρεται να ήταν φοιτητής του Florida State University την περίοδο της επίθεσης και γιος βοηθού σερίφη.

Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και αρκετές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Οι εισαγγελικές αρχές σκοπεύουν να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Αυξάνονται οι αγωγές κατά εταιρειών AI και social media

Η αγωγή της Τζόσι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που επιδιώκουν αποζημιώσεις από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογικούς κολοσσούς για την επιρροή που ασκούν τα chatbots και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογένεια του Άνταμ Ρέιν, ενός εφήβου που αυτοκτόνησε, είχε καταθέσει επίσης αγωγή κατά της OpenAI πέρυσι, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT τον ενθάρρυνε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η εταιρεία αρνείται ότι φέρει ευθύνη για τον θάνατό του και είχε αναφέρει σε ανάρτησή της ότι, όταν κάποιος εκφράζει τέτοιες προθέσεις, το chatbot είναι εκπαιδευμένο να τον κατευθύνει προς υπηρεσίες υποστήριξης κρίσης, όπως οι Samaritans στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η OpenAI παραδέχθηκε ότι τα συστήματά της «μπορεί να αποτύχουν» και δήλωσε ότι «εργάζεται για να τα βελτιώσει».

Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε επίσης τη Meta και τη Google υπεύθυνες για τον εθισμό 20χρονου στα social media, σε μια απόφαση-ορόσημο.

Σε ξεχωριστή υπόθεση στο Νέο Μεξικό, ένορκοι αποφάνθηκαν ότι η Meta έβλαψε εν γνώσει της την ψυχική υγεία παιδιών και απέκρυψε όσα γνώριζε σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στις πλατφόρμες της.