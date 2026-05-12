Iωάννινα: Συνελήφθη υπάλληλος για κλοπή 146.600 ευρώ από τον εργοδότη του

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσπρωτία από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας υπάλληλος επιχείρησης, για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών διεκδικήσεων των νοσηλευτών

ΑΑΔΕ για ΟΣΔΕ: Έως τα μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις – Έρχεται νέα εφαρμογή myDATA

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για κατάταξη υποψηφίων -Ποιους αφορά

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε

Το μυστήριο των «Μικρών Κόκκινων Κουκίδων» και το κλειδί των ακτίνων Χ
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ο ΟΑΣΑ προειδοποιεί για παραπλανητικά SMS: «Πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε πρόστιμο» – Τι πρέπει να προσέχετε

Την προσοχή του επιβατικού κοινού για μια νέα απάτη μέσω SMS εφιστά ο Οργανισμός Αστικών Συγκο...
17:11 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο, να εφαρμοστεί ο νόμος» – Η ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν την άμεση εφαρμογή του νόμ...
17:05 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Σοκ στην Κέρκυρα: Νεκρός 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5/2026), ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην...
16:46 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος – Ήταν συνιδρυτής της εταιρείας, Toi&Moi

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόκειται γ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media