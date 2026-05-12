Τιθορέα: Εμπλοκή των συλληφθέντων σε 11 ληστείες σε τράπεζες και απόπειρα κλοπής ΑΤΜ «βλέπουν» οι αρχές – Το απόγευμα οι ανακοινώσεις

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ληστεία στην Τιθορέα
Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους ληστές που συνελήφθησαν χθες, λίγες ώρες μετά το χτύπημα στην τράπεζα, στην Κάτω Τιθορέα, στη Φθιώτιδα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι οκτώ συλληφθέντες -έξι άνδρες και δύο γυναίκες- φέρονται να εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, κλοπές μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, αναφέροντας ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό».

Δεν προκύπτουν στοιχεία για τρομοκρατία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση φαίνεται να εντάσσεται σε πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου και δεν υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα, που να συνδέει τους συλληφθέντες με τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 24 έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο.

Με βαρύ οπλισμό οι ληστές

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, χθες, οι τέσσερις άνδρες και η μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ, επίσης, βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν οι άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Συνολικά έχουν βρεθεί και κατασχεθεί ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο scorpion, έξι πιστόλια, πέντε χειροβομβίδες, πολλά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και πυροκροτητές και πάνω από 200.000 ευρώ, καθώς και καμένα χαρτονομίσματα, πιθανότατα από την ανατίναξη ΑΤΜ.

 

 

