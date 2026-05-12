ΑΣΟΕΕ: Αθώοι οι 3 κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

Enikos Newsroom

επίθεση πρώην πρύτανης ΑΣΟΕΕ
Αθώοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη.

Το περιστατικό, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, συνέβη στις 29 Οκτωβρίου του 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρύτανη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο φοιτητές και μία φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο, δικάστηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για σωρεία κατηγοριών που αφορούν παράνομη βία, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.ά.

«Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους και τους τρεις κατηγορούμενους καθώς δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση. Επομένως μπορείτε να φύγετε» ανακοίνωσε η πρόεδρος, με αποτέλεσμα οι φίλοι και οι συγγενείς τους να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα.

Η εισαγγελική πρόταση

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, που ζήτησε απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων. «Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για την πλήρη διαμόρφωση δικανικής πεποίθησης για τις πράξεις που δικάζονται. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα» σημείωσε η εισαγγελέας η οποία ανέφερε ότι η παρουσία των τριών στον χώρο δεν αποτελεί ικανό στοιχείο.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Νωρίτερα στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι είπαν πως την επίμαχη μέρα βρέθηκαν πρωινές ώρες στον ισόγειο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς να αντιληφθούν την εισβολή των κουκουλοφόρων στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου και τα γραφεία της Πρυτανείας.

Και οι τρεις δήλωσαν ότι είναι μέλη στο «Στέκι», ομάδα που ανήκει στον αριστερό-αναρχικό χώρο που επί σειρά ετών δραστηριοποιείται για πανεπιστημιακά και κοινωνικά ζητήματα.

«Το “Στέκι” δεν εγκρίνει και ούτε θα επέλεγε να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια» είπαν. «Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα επέλεγα ποτέ αυτόν τον τρόπο» είπε ο πρώτος εκ των κατηγορούμενων.

«Στο “Στέκι” το θεώρησαν κάτι κατακριτέο. Ούτε πολιτική αντιπαράθεση το θεωρούσα ούτε θα συμμετείχα σε μία τέτοια πράξη. Το “Στέκι”, αν ήθελε να κάνει παρέμβαση, θα την έκανε δημόσια» είπε ο δεύτερος.

«Πράξεις που έχουν να κάνουν με βία και πόσο μάλλον την διαπόμπευση ενός ανθρώπου είναι σοκαριστικές», ανέφερε η τρίτη κατηγορούμενη.

Δεν αναγνώρισαν κάποιον από τους κατηγορούμενους

Σε προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου κατέθεσε ο κ. Μπουραντώνης, νυν γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, καθώς και ο καθηγητής, αντιπρύτανης κατά την επίμαχη περίοδο, Κωνσταντίνος Δράκος, που ήταν παρών στην επίθεση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κανένας εκ των δύο δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει κάποιον από τους τρεις κατηγορούμενους ως έναν από τους δράστες του άγριου συμβάντος, γεγονός που τόνισε στην πρότασή της και η εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αρχικά είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων και οι τρεις συγκατηγορούμενοι. Έπειτα από ανάκριση οι πέντε απαλλάχθηκαν με βούλευμα, ενώ οι τρεις παραπέμφθηκαν για πλημμελήματα.

