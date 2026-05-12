Συνάντηση Μητσοτάκη – Δημητρίου: Στο επίκεντρο η ενότητα Ελλάδας – Κύπρου σε μία περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αννίτα Δημητρίου
Στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου στο Μέγαρο Μαξίμου ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στρατηγική ενότητα Ελλάδας και Κύπρου.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις, στους θεσμούς και στους λαούς των δύο χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σημασία της σταθερότητας απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο σε πρόσφατες κρίσιμες εξελίξεις, καθώς και στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνέχισης της στενής στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας, ειδικά ενόψει των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων και εκλογικών αναμετρήσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με κοινό προσανατολισμό την υπευθυνότητα, τη σταθερότητα και τα ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες των δύο χωρών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών διεκδικήσεων των νοσηλευτών

ΑΑΔΕ για ΟΣΔΕ: Έως τα μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις – Έρχεται νέα εφαρμογή myDATA

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για κατάταξη υποψηφίων -Ποιους αφορά

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε

Το μυστήριο των «Μικρών Κόκκινων Κουκίδων» και το κλειδί των ακτίνων Χ
περισσότερα
15:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση – Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της συνιστά ένα επικοινωνιακό «στρίβειν διά του Συντάγματος»

«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑ...
15:39 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ανακατασκευή συρμών της Γραμμής 1 – Νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ με συχνότερα δρομολόγια

Οι ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 περνούν σε νέα εποχή μέσα από πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευή...
15:33 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Νομοσχέδιο για το Κληρονομικό Δίκαιο: Τι προβλέπει για ιδιόγραφες διαθήκες, νόμιμη μοίρα και αποποιήσεις – Όλες οι αλλαγές

Στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης εισήχθη για συζήτηση και επεξ...
14:43 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Συνάντηση Σκέρτσου-ΜακΓκραθ: Στο επίκεντρο δικαιοσύνη, διαφθορά και ελευθερία του Τύπου

Συνάντηση εργασίας με τον ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media