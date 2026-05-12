Συνάντηση Μητσοτάκη – Δημητρίου: Στο επίκεντρο η ενότητα Ελλάδας – Κύπρου σε μία περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου στο Μέγαρο Μαξίμου ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στρατηγική ενότητα Ελλάδας και Κύπρου.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις, στους θεσμούς και στους λαούς των δύο χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σημασία της σταθερότητας απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο σε πρόσφατες κρίσιμες εξελίξεις, καθώς και στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνέχισης της στενής στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας, ειδικά ενόψει των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων και εκλογικών αναμετρήσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με κοινό προσανατολισμό την υπευθυνότητα, τη σταθερότητα και τα ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες των δύο χωρών.