Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη πολυτραυματίας, μεταφέρεται στο ΚΑΤ – Τι αναφέρει το σημείωμα που βρέθηκε στο σημείο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ηλιούπολη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στο ΚΑΤ αποφασίστηκε να μεταφερθεί η 17χρονη που νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας με πολλαπλά τραύματα έπειτα από την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με συνομήλικη φίλη της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, στους συμμαθητές τους και στη γειτονιά.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του «Ασκληπιείου», Αιμίλιος Βουγιουκλάκης τα δύο κορίτσια έφτασαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν αμέσως σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Η μία 17χρονη που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, έχει διασωληνωθεί και είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη διακομιδή της στο ΚΑΤ ελήφθη προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις καθότι είναι πολυτραυματίας.

Όπως τόνισε ο κ. Βουγιουκλάκης, το άλλο κορίτσι που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με ανακοπή και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών επί μία ώρα για να την επαναφέρουν, δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθηκαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Το σημείωμα που βρέθηκε μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών στο κενό – «Άκουσα ένα μακρόσυρτο ‘ααα’ και έναν δυνατό κρότο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Πληροφορίες της εκπομπής Αλήθεια με τη Ζήνα, αναφέρουν ότι μία από τις δύο 17χρονες άφησε ένα γραπτό σημείωμα, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Στο σημείωμα φέρεται να γίνεται αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις, με την ανήλικη να εκφράζει συναισθήματα φόβου ότι θα πλήγωνε τους γονείς της με την επίδοσή της και να τους ζητάει συγγνώμη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ένα από τα δύο κορίτσια, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Παρότι τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ως πολύ σοβαρά, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση του ακριβούς περιεχομένου του σημειώματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε τα δύο κορίτσια στην ταράτσα.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε αυτόπτης μάρτυρας, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα στο σημείο, δείχνοντας πού έπεσαν.

Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε την μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν εκείνη που ανέπνεε».

«Προσπαθούσα να μιλήσω στην κοπέλα που ανέπνεε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να κρατήσει τις αισθήσεις της» περιέγραψε, λέγοντας πως παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε. «Φαινόταν οτι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών διεκδικήσεων των νοσηλευτών

ΑΑΔΕ για ΟΣΔΕ: Έως τα μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις – Έρχεται νέα εφαρμογή myDATA

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για κατάταξη υποψηφίων -Ποιους αφορά

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε

Το μυστήριο των «Μικρών Κόκκινων Κουκίδων» και το κλειδί των ακτίνων Χ
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ο ΟΑΣΑ προειδοποιεί για παραπλανητικά SMS: «Πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε πρόστιμο» – Τι πρέπει να προσέχετε

Την προσοχή του επιβατικού κοινού για μια νέα απάτη μέσω SMS εφιστά ο Οργανισμός Αστικών Συγκο...
17:11 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο, να εφαρμοστεί ο νόμος» – Η ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν την άμεση εφαρμογή του νόμ...
17:05 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Σοκ στην Κέρκυρα: Νεκρός 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5/2026), ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην...
16:46 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος – Ήταν συνιδρυτής της εταιρείας, Toi&Moi

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόκειται γ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media