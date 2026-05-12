Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη πολυτραυματίας, μεταφέρεται στο ΚΑΤ – Τι αναφέρει το σημείωμα που βρέθηκε στο σημείο

Στο ΚΑΤ αποφασίστηκε να μεταφερθεί η 17χρονη που νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας με πολλαπλά τραύματα έπειτα από την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με συνομήλικη φίλη της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, στους συμμαθητές τους και στη γειτονιά.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του «Ασκληπιείου», Αιμίλιος Βουγιουκλάκης τα δύο κορίτσια έφτασαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν αμέσως σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Η μία 17χρονη που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, έχει διασωληνωθεί και είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη διακομιδή της στο ΚΑΤ ελήφθη προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις καθότι είναι πολυτραυματίας.

Όπως τόνισε ο κ. Βουγιουκλάκης, το άλλο κορίτσι που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με ανακοπή και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών επί μία ώρα για να την επαναφέρουν, δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθηκαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Το σημείωμα που βρέθηκε μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών στο κενό – «Άκουσα ένα μακρόσυρτο ‘ααα’ και έναν δυνατό κρότο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Πληροφορίες της εκπομπής Αλήθεια με τη Ζήνα, αναφέρουν ότι μία από τις δύο 17χρονες άφησε ένα γραπτό σημείωμα, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Στο σημείωμα φέρεται να γίνεται αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις, με την ανήλικη να εκφράζει συναισθήματα φόβου ότι θα πλήγωνε τους γονείς της με την επίδοσή της και να τους ζητάει συγγνώμη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ένα από τα δύο κορίτσια, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Παρότι τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ως πολύ σοβαρά, η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση του ακριβούς περιεχομένου του σημειώματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε τα δύο κορίτσια στην ταράτσα.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα” και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια» είπε αυτόπτης μάρτυρας, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα στο σημείο, δείχνοντας πού έπεσαν.

Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση και όπως είπε το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε την μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν εκείνη που ανέπνεε».

«Προσπαθούσα να μιλήσω στην κοπέλα που ανέπνεε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να κρατήσει τις αισθήσεις της» περιέγραψε, λέγοντας πως παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε. «Φαινόταν οτι αντιλαμβανόταν τι γίνεται».