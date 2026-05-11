Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προήδρευσε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει αναλυτική ενημέρωση αύριο Τρίτη από το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Ως προς την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκρίζωση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε πως η στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων.

Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο, με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμων (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο Γιώργος Μυλωνάκης

Πόθεν Έσχες Άδωνι Γεωργιάδη: 14 ακίνητα και δάνεια άνω των 482.000 ευρώ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Προστασία περιοχών με έντονη πίεση, τι αλλάζει σε κλίνες και παράκτιες ζώνε...

Bενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: Πόσο θα πέσουν αύριο οι τιμές και ποιος είναι φόβος των βενζινοπωλών

Κρόνος: Η γέννηση των δακτυλίων του από τη χαμένη σελήνη «Χρυσαλλίδα»

Οι νεαροί μικροοργανισμοί του εντέρου «αντιστρέφουν» τη γήρανση του ήπατος, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
16:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής – Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε»

Την πρώτη της ανάρτηση έκανε στο Instagram η Τίνα Μεσσαροπούλου, αφού ανακοινώθηκε ότι ο σύζυγ...
16:13 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: «Εκ παραδρομής και από αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν οι καταθέσεις μου στο εξωτερικό»

Σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες του προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς...
15:43 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης, θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Π...
15:24 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Debate Δημήτρη Μαρκόπουλου – Πέτρου Παππά στον Realfm 97,8 – Τι είπαν για τις εκλογές, τα υπό ίδρυση κόμματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Αντιπαράθεση για την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομία και τα εθνικά θέματα είχαν ο κοινοβο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media