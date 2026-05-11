Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ – Απολογείται την Τετάρτη

Κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 58χρονου που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι, χθες Κυριακή το πρωί, έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στον λαιμό.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν στα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, καθώς και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφό της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο και θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου σε τακτικό ανακριτή μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Το χρονικό

Ο 58χρονος, που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους θαμώνες, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους». Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το μπαρ, όπου έντονη αντιπαράθεση με την 43χρονη μπαργούμαν. Τότε ο 58χρονος πυροβόλησε την 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς μέσα στο μαγαζί τη στιγμή των πυροβολισμών υπήρχαν τουλάχιστον 30 άτομα. Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, βγήκε αιμόφυρτη από το μαγαζί, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας από τους οδηγούς σταμάτησε και την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, ο δράστης βγήκε από το μπαρ, και άρχισε να πυροβολεί προς τον τοίχο όπου βρίσκεται η ταμπέλα του μαγαζιού. Στην συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί όμως τον καταδίωξαν και λίγα μέτρα παρακάτω κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποίησε ο 58χρονος, κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Βίντεο από την καταδίωξη του 58χρονου