Λέσβος: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι για τον αφθώδη πυρετό – Αποφάσισαν αποκλεισμό της Περιφέρειας

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους για τη διαχείριση της κρίσης.

Μετά την συγκέντρωση που πραγματοποίησαν σήμερα έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, οι κτηνοτρόφοι του νησιού αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr.

Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη ύστερα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων κτηνοτρόφων από πολλές περιοχές του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι σφαγές ζώων, να ξεκινήσουν εμβολιασμοί στα κοπάδια, να ανοίξουν ξανά τα σφαγεία της Λέσβου και να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις πλήρεις αποζημιώσεις στους παραγωγούς που έχουν πληγεί από την εξάπλωση της ζωονόσου.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό των κτηνοτρόφων βρέθηκαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και συνταξιούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση εκφράζοντας τη στήριξή τους στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής.

Όπως ανέφεραν, η κρίση στην κτηνοτροφία δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, την αγορά εργασίας και τη συνολική κοινωνική ζωή της Λέσβου.

Δέσμευση για επίσκεψη Πρωτοψάλτη

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρξε επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη με εκπροσώπους των συγκεντρωμένων κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπήρξε δέσμευση ότι μέσα στην εβδομάδα θα μεταβεί στη Μυτιλήνη ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, προκειμένου να συζητηθεί ειδικά το ζήτημα του εμβολιασμού των κοπαδιών, που αποτελεί βασικό αίτημα των παραγωγών.