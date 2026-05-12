Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
«Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τόσο την Ευρώπη, όσο και την Ελλάδα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην υπουργική συνάντηση της «Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων», η οποία πραγματοποιείται στην Μπρατισλάβα.

Όπως ανέφερε, «η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους λαούς, ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία έχουν μια ιστορία δύσκολη, μία ιστορία εθνικισμών, πολέμων, συρράξεων».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο βέβαια των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου, απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μία εκτεταμένη πρωτοβουλία. Είναι η χώρα, η οποία επισπεύδει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Ήδη υπεγράφη η συμφωνία, η Διακήρυξη των Δελφών», επεσήμανε.

«Η Ελλάδα, προσέθεσε, είναι η χώρα εκείνη, η οποία ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων».

«Είναι η άμεσα γειτονική χώρα, η χώρα η οποία είναι η παλαιότερη της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό η Ελλάδα να είναι παρούσα στη συζήτηση αυτή», υπογράμμισε.

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης».

Στο πλαίσιο του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην προενταξιακή διαδικασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, σημείωσε πώς η Ελλάδα θα αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως επίσης και τη φιλοξενία από την Ελλάδα της επόμενης συνάντησης των «Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων».

«Είναι το επόμενο διάστημα, οι επόμενοι μήνες, εξαιρετικά κρίσιμοι, ενόψει μάλιστα της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, διάστημα κατά το οποίο έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά η συζήτηση για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και να προχωρήσουμε μετά από 13 χρόνια στην ένταξη του πρώτου κράτους μέλους από τα Δυτικά Βαλκάνια», κατέληξε.

