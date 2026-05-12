Ο ΟΑΣΑ προειδοποιεί για παραπλανητικά SMS: «Πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε πρόστιμο» – Τι πρέπει να προσέχετε

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

απάτη sms
Την προσοχή του επιβατικού κοινού για μια νέα απάτη μέσω SMS εφιστά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.  Επιτήδειοι χρησιμοποιούν παράνομα την ονομασία του ΟΑΣΑ, προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία από τους πολίτες.

Τι αναφέρουν τα παραπλανητικά μηνύματα

Τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν τον παραλήπτη να πατήσει σε κάποιον σύνδεσμο (link) για καταβολή ποσών, όπως:

  • Δήθεν οικονομικές οφειλές ή πρόστιμα.
  • Αναφορές για μη ορθή έξοδο από τις πύλες των σταθμών.
  • Δήθεν προβλήματα ή δυσλειτουργίες στις κάρτες μετακίνησης

Πρόκειται προφανώς για μη επίσημους διαδικτυακούς συνδέσμους, που στόχο έχουν την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ ξεκαθαρίζει ότι, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών, δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει SMS ή άλλα μη επίσημα κανάλια επικοινωνίας για να ζητήσει:

  • Την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κ.λπ.).
  • Κωδικούς πρόσβασης σε λογαριασμούς.
  • Στοιχεία τραπεζικών καρτών (αριθμούς, CVV ή ημερομηνίες λήξης).

Οδηγία προς τους πολίτες

Οποιαδήποτε τέτοια αίτηση μέσω μηνύματος είναι κακόβουλη. Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να αγνοεί τέτοιου είδους επικοινωνίες, καθώς η διαχείριση των δεδομένων των επιβατών γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Οργανισμού.

Όπως σημειώνει ο ΟΑΣΑ στην ανακοίνωσή του, οι επιβάτες καλούνται:

  • να μην επιλέγουν τους συνδέσμους των μηνυμάτων αυτών,
  •  να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • και να διαγράφουν άμεσα τα σχετικά SMS.

Για έγκυρη ενημέρωση και για τις επίσημες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.oasa.gr και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Οργανισμού. Ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί το θέμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές.

 

