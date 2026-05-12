Καιρίδης στον Realfm 97,8: Οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι θεωρούνται πρόωρες – Τι είπε για την Τουρκία

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, την Τουρκία, αλλά και την αντιπαράθεση που είχε με την Νάντια Γιαννακοπούλου μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στον Realfm 97,8.

«Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μία ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η ΝΔ θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει – θέλω να σας είμαι ειλικρινής – και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν από τα Χριστούγεννα, είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα» τόνισε ο κ. Καιρίδης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Τι θα κρίνει τις εκλογές

Ερωτηθείς εάν το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, ανέφερε: «Πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία όλων μας. Και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον Κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνούς ακρίβειας παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Τώρα, δεν ξέρω για τα επονομαζόμενα ζητήματα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστησαν το 2023, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια θέματα. Εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί».

«Αυτό που κάνουν είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά – και ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα – καλλιεργείται μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα κάποιων οι οποίοι πλουτίζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης, κάνοντας λόγο πάντως για αμεριμνησία της αντιπολίτευσης. «Μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα» πρόσθεσε.

Τι είπε για τη Νάντια Γιαννακοπούλου

Σχετικά με την αντιπαράθεση που είχε με την Νάντια Γιαννακοπούλου σε τηλεοπτική εκπομπή, για την οποία εξέδωσε μία σκληρή ανακοίνωση εναντίον του το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Μακριά από μένα η όποια αλαζονεία, με ξέρετε. Είχα το λόγο, με διέκοψε, είπε το ψέμα. Εγώ προσωπικά, ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ. Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα, για παράδειγμα, η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά, η Ρουμανία κι άλλες χώρες.

Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση, νύχτα Σαββάτου, έβγαλε μια αξιοθρήνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν πηγαίνω στα γραφεία Τύπου του κόμματος, δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων, ό,τι είναι να πω το λέω εκεί την ώρα».

Tι είπε για την Τουρκία

Αναφορικά με την Τουρκία, τόνισε: «Το πάρα πολύ ανησυχητικό, βαθύ, μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστηλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον έβαλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν επισκεφθεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς. Τώρα, τον Ιμάμογλου, μαζί με άλλους 600 – συν νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης γιατί νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος- τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλτ Τραμπ, με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτοακτιβισμό που επιδεικνύει».

«Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό της, που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτό τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας, ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί πέρα, η προσοχή της Τουρκίας για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν- διότι συνορεύει- μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια και βέβαια την αναζωπύρωση του κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή της, παρόλο που διατηρεί τις εμμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με το νόμο που φέρνει σε συνέχεια του casus belli, που είχε ψηφίσει το 1995» πρόσθεσε ο κ. Καιρίδης.

Σχετικά με την ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ που ζητούν κυρώσεις της ΕΕ σε Τούρκους αξιωματούχους, αν γίνει νόμος η «Γαλάζια Πατρίδα» και τις δηλώσεις του Γιάννη Μανιάτη στον Realfm 97,8, έκανε λόγο για μία αξιέπαινη πρωτοβουλία και ευχήθηκε να έχει καλό αποτέλεσμα.

«Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας, έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αυτό θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Η αλήθεια είναι -επειδή βρίσκομαι στη Ρώμη για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς.

Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του, με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη και βλέπω πάλι αμεριμνησία» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές στην Κύπρο.

«Η κυπριακή κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος, μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα, δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους, την ώρα που έχει έναν Αττίλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον Πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.