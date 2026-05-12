Φάμελλος: «Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η δημόσια υγεία – Επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Υπάρχουν συνθήκες που συνθλίβουν τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνοντας λόγο για «χιλιάδες κενά», για «εξευτελιστικές αμοιβές» και για «επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθούν οι δημόσιες δομές Υγείας».

Συγκεκριμένα, μίλησε για «χιλιάδες κενά στο δημόσιο σύστημα Υγείας, εξευτελιστικές αμοιβές που δεν αποτελούν κίνητρο να έρθει κάποιος ή κάποια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυστυχώς τους διώχνουν από την Ελλάδα. Υπάρχουν εξευτελιστικές αμοιβές σε υπερωρίες, νυκτερινά κ.λπ., όταν παράλληλα δεν έχουν δοθεί τα ρεπό και οι άδειες εδώ και χρόνια».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, υπενθυμίζοντας ότι έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία στη Βουλή από την ΚΟ του κόμματος.

Σωκράτης Φάμελλος

Όπως είπε, απαιτείται «ένα μεγάλο πρόγραμμα μόνιμων προσλήψεων 12.000-15.000 σε θέσεις νοσηλευτών την επόμενη τετραετία» και επισήμανε την ανάγκη για άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών ή με σύμβαση εργασίας νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Σημείωσε ακόμη πως ο προϋπολογισμός για την Υγεία πρέπει να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κατά 2 δισ. ευρώ και όχι να αυξάνονται στα 12 δισεκατομμύρια τα πλεονάσματα.

Ξεκαθάρισε, επιπλέον, ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου όπου συζητήθηκαν τα σημαντικά προβλήματα στον χώρο της Υγείας, με τον κ. Φάμελλο να κάνει λόγο για ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθούν οι δημόσιες δομές Υγείας, με απώτερο σκοπό να «διώξει τους πολίτες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, το μέλος της Π.Γ. Φωτεινή Καρυστινάκη, μέλη της Κ.Ε. και μέλη του τμήματος Υγείας.

Φάμελλος: Επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική, επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση

«Είτε μιλάμε για τον τομέα της Υγείας, είτε μιλάμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, είτε για τη Δημοκρατία και τη διαφθορά στη χώρα μας, επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική, επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία πράγματι θα στηριχθεί σε μια ενωτική πρόταση», τόνισε ο κ. Φάμελλος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ.

Όπως υπογράμμισε, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες, έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση, και με βάση όλες τις εξελίξεις επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο κοινό γλυκαντικό συνδέεται με αύξηση του λίπους και κίνδυνο για παχυσαρκία – Τι έδειξε μελέτη

ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Ζητάει ισχυρά κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

UBS: Κατεβάζει τον πήχη ο οίκος για την ελληνική οικονομία-Τι λέει για τους κινδύνους

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και νέο Μητρώο Διαθηκών: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Οι μεταφραστικές ικανότητες του ChatGPT πλησιάζουν εκείνες των επαγγελματιών

Κβαντικές δονήσεις: Επιστήμονες συνέδεσαν ένα μόνο φωνόνιο με το σπιν ενός ατόμου
περισσότερα
14:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Το μήνυμα του πρωθυπουργού και οι επόμενες κινήσεις για το ΕΣΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, αναφέρθηκε στον ...
14:10 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Αυτιάς σε Κομισιόν: «Η Ευρώπη έχει υποχρέωση να κινηθεί άμεσα στο δημογραφικό»

Τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντ...
14:02 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Καιρίδης στον Realfm 97,8: Οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι θεωρούνται πρόωρες – Τι είπε για την Τουρκία

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, την Τουρκία, αλλά και την αντιπαράθεση που είχε με την Νάντ...
13:18 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μανιάτης στον Realfm 97,8: Πονάει πολύ η έννοια των κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων – Τι είπε για την πρωτοβουλία Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Για τον Κάθετο Διάδρομο, την Τουρκία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την πολιτική επικαιρότητα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media