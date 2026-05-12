Φάμελλος: «Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η δημόσια υγεία – Επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση»

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Υπάρχουν συνθήκες που συνθλίβουν τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνοντας λόγο για «χιλιάδες κενά», για «εξευτελιστικές αμοιβές» και για «επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθούν οι δημόσιες δομές Υγείας».

Συγκεκριμένα, μίλησε για «χιλιάδες κενά στο δημόσιο σύστημα Υγείας, εξευτελιστικές αμοιβές που δεν αποτελούν κίνητρο να έρθει κάποιος ή κάποια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυστυχώς τους διώχνουν από την Ελλάδα. Υπάρχουν εξευτελιστικές αμοιβές σε υπερωρίες, νυκτερινά κ.λπ., όταν παράλληλα δεν έχουν δοθεί τα ρεπό και οι άδειες εδώ και χρόνια».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, υπενθυμίζοντας ότι έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία στη Βουλή από την ΚΟ του κόμματος.

Όπως είπε, απαιτείται «ένα μεγάλο πρόγραμμα μόνιμων προσλήψεων 12.000-15.000 σε θέσεις νοσηλευτών την επόμενη τετραετία» και επισήμανε την ανάγκη για άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών ή με σύμβαση εργασίας νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Σημείωσε ακόμη πως ο προϋπολογισμός για την Υγεία πρέπει να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κατά 2 δισ. ευρώ και όχι να αυξάνονται στα 12 δισεκατομμύρια τα πλεονάσματα.

Ξεκαθάρισε, επιπλέον, ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου όπου συζητήθηκαν τα σημαντικά προβλήματα στον χώρο της Υγείας, με τον κ. Φάμελλο να κάνει λόγο για ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθούν οι δημόσιες δομές Υγείας, με απώτερο σκοπό να «διώξει τους πολίτες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, το μέλος της Π.Γ. Φωτεινή Καρυστινάκη, μέλη της Κ.Ε. και μέλη του τμήματος Υγείας.

Φάμελλος: Επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική, επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση

«Είτε μιλάμε για τον τομέα της Υγείας, είτε μιλάμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, είτε για τη Δημοκρατία και τη διαφθορά στη χώρα μας, επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική, επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία πράγματι θα στηριχθεί σε μια ενωτική πρόταση», τόνισε ο κ. Φάμελλος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ.

Όπως υπογράμμισε, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες, έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση, και με βάση όλες τις εξελίξεις επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».