Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη – «Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Μητσοτάκης επίτροπος
Το πρωί της Τρίτης (12/5/2026), ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάιλκ Μακ Γκαρθ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η προστασία των δημοκρατικών θεσμών με έμφαση στις εκλογικές διαδικασίες των κρατών μελών της ΕΕ απέναντι σε κακόβουλες επιρροές, καθώς και η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Επιπλέον, αναλύθηκαν οι προκλήσεις της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακ Γκαρθ, σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να απαγορευθεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027.

Στην έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Επίτροπος αντάλλαξαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, Επίτροπε. Καταλαβαίνω ότι είχατε μια εποικοδομητική συζήτηση με την ομάδα μας. Θέλω να τονίσω ότι λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το κράτος δικαίου. Αν εξετάσει κανείς τις επιδόσεις των τελευταίων ετών, θα διαπιστώσει ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, ενώ προχωρούμε συστηματικά, ώστε να ανταποκριθούμε πλήρως στις προηγούμενες συστάσεις.

Βρισκόμαστε επίσης στην πρώτη γραμμή μιας ευρείας αναθεώρησης του δικαστικού μας συστήματος. Η ταχύτητα απονομής των δικαστικών αποφάσεων στο παρελθόν δεν ήταν αποδεκτή, και εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε δίκαιη και έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ξεκινάμε διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, μια φιλόδοξη και περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί δύο διαδοχικές βουλευτικές περιόδους για την έγκριση των αλλαγών, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς και η αντιμετώπιση των θεσμικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Συγκεκριμένα, εξετάζουμε την επιλογή της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των δικαστών που καταρτίζουν τη λίστα υποψηφίων. Επιπλέον, προτείνουμε αλλαγές στο άρθρο που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, ώστε να μειωθεί η υπερβολική πολιτικοποίηση από το Κοινοβούλιο και να διασφαλιστεί δίκαιη μεταχείριση με ένα «ελαφρύ» κοινοβουλευτικό φίλτρο.

Έχουμε, επομένως, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ενόψει των εκλογών του 2027, που θα βασιστούν και στις προτάσεις μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επιδιώκοντας λαϊκή νομιμοποίηση.

Michael McGrath: Σας ευχαριστώ θερμά, κ. πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στην Αθήνα και να απολαμβάνω αυτόν τον υπέροχο ήλιο. Η συνάντηση με τον υπουργό κ. Σκέρτσο και τον Υφυπουργό κ. Μαρινάκη ήταν εξαιρετική, και εκτιμώ την υποστήριξη των επιτελείων μας στη συνεργασία αυτή.

Όπως γνωρίζετε, το χαρτοφυλάκιό μου καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων με έμφαση στη δημοκρατία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εντός της ΕΕ. Η υποστήριξη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας» και στο Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας είναι σημαντική. Στο μέλλον θα εκδοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογές και για την ασφάλεια στην πολιτική ζωή, ενισχύοντας το περιβάλλον για τους εκπροσώπους των πολιτών.

Η συνεργασία στον τομέα του κράτους δικαίου έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργώντας ένα σταθερό περιβάλλον για την οικονομική ανάπτυξη. Η σύνδεση αυτή, που περιλήφθηκε στην περσινή Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αποτελεί σημαντικό βήμα και στόχο συνεργασίας και όχι βαθμολόγησης.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιό μου περιλαμβάνει την προστασία των καταναλωτών και την Πράξη για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), με έμφαση στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Αναγνωρίζω την ηγετική θέση της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα και προσβλέπω στα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών της ειδικής ομάδας της Προέδρου von der Leyen.

Η συνεργασία μας για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου συνεχίζεται, και συγχαίρω την Ελλάδα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, με στόχο την ολοκλήρωση της Έκθεσης τον Ιούλιο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, και η Διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

