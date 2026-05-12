Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη μετά την πτώση στο κενό – Σε κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη ανήλικη

Τραγική κατάληξη είχε το συμβάν με τις δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας, την Τρίτη (12/5) στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μία 17χρονη έχασε την ζωή της λόγω της πτώσης, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό, που προκαλεί σοκ, έλαβε χώρα στις 12 το μεσημέρι, σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, κάποια στιγμή, οι δύο 17χρονος ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και έπεσαν ταυτόχρονα στο κενό.

Το ένα από τα δύο κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία όπου συνέβη το περιστατικό, ενώ, κατά πληροφορίες, οι ανήλικες φέρεται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, πριν από την πτώση τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, που συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.