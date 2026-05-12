Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ «μεγάλωσαν» κατά 10 φορές – Τα νέα όρια του ιρανικού ελέγχου

Το Ιράν επαναπροσδιόρισε μονομερώς τα όρια των Στενών του Ορμούζ, μετατρέποντάς τα σε μια «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή» που είναι πλέον δέκα φορές ευρύτερη από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, τα Στενά δεν θεωρούνται πλέον μια στενή λωρίδα γύρω από ορισμένα νησιά, αλλά έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και στρατιωτική σημασία.

Ο Μοχάμαντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Ναυτικού του IRGC, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ ορίζονταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Χορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα αυτή η οπτική έχει αλλάξει».



Σύμφωνα με τα πρακτορεία Fars και Tasnim, το πλάτος των Στενών, το οποίο προηγουμένως υπολογιζόταν στα 20 έως 30 μίλια, πλέον ορίζεται μεταξύ 200 και 300 μιλίων.

Η νέα αυτή διευρυμένη ζώνη σχηματίζει μια «πλήρη ημισέληνο», όπως μετέδωσε το Tasnim.

Στρατηγική ζώνη

Ο Ακμπαρζαντέχ εξήγησε ότι τα Στενά ορίζονται πλέον ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά έως το νησί Σίρι στα δυτικά, περιγράφοντάς την ως «Μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Η κίνηση αυτή αποκτά τεράστια γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς από τα Στενά διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αποτελώντας την κύρια εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Δεύτερη επέκταση μέσα στην κρίση

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει επέκταση των ορίων του από την έναρξη της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ήδη από τις 4 Μαΐου, το Ναυτικό των IRGC είχε δημοσιεύσει χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου, η οποία εκτεινόταν κατά μήκος ενός σημαντικού τμήματος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η ζώνη εκείνη εκτεινόταν από το όρος Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο της Φουτζέιρα (ΗΑΕ) στα ανατολικά, έως το νησί Κεσμ του Ιράν και το εμιράτο Ουμ αλ Κουβάιν (ΗΑΕ) στα δυτικά.



Οι ιρανικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό, ωστόσο η νέα αυτή οριοθέτηση ενισχύει την εικόνα της Τεχεράνης που επιδιώκει τον απόλυτο έλεγχο της σημαντικότερης ενεργειακής διόδου του πλανήτη.