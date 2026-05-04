Φρουροί της Επανάστασης: Δημοσίευσαν νέο χάρτη του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δημοσίευσαν έναν νέο χάρτη που οριοθετεί τις περιοχές στα Στενά του Ορμούζ οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή ακραίας έντασης στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη επιχειρεί να εδραιώσει το καθεστώς επιτήρησης της ναυσιπλοΐας στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δίαυλο.

Τα όρια της ζώνης ελέγχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η περιοχή ιρανικού ελέγχου οριοθετείται ως εξής:

  • Στα δυτικά: Η γραμμή ξεκινά από το δυτικότερο άκρο της ιρανικής νήσου Κεσμ και εκτείνεται έως το εμιράτο Ουμ αλ-Κουέιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
  • Στα ανατολικά: Η περιοχή τερματίζει σε μια γραμμή που συνδέει το όρος Μομπάρακ στο Ιράν με τη Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη περιοχή που διεκδικεί το Ιράν έχει αλλάξει ή επεκταθεί σε σύγκριση με προηγούμενα καθεστώτα ελέγχου.

Πηγή: Al Jazeera

«Ελευθερία»

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική επιχείρηση «Project Freedom» ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ως μια δυναμική παρέμβαση για τον απεγκλωβισμό των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM έχει κινητοποιήσει μια εντυπωσιακή δύναμη που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και μη επανδρωμένες πλατφόρμες, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Στόχος της Ουάσινγκτον είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η ακύρωση των παράνομων «διοδίων» που επιβάλλει η Τεχεράνη, η οποία με τη σειρά της προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στο καθεστώς των Στενών θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

