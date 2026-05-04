Fars: Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναγκάστηκε να υποχωρήσει αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές, δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο ενώ έπλεε κοντά στο λιμάνι της πόλης Τζασκ.



Σε επίσημη δήλωση που μετέδωσε το Fars, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ιρανικού Στρατού ανέφερε: «Με μια σταθερή και ταχεία προειδοποίηση από το Πολεμικό Ναυτικό του Στρατού, απετράπη η είσοδος αντιτορπιλικών του Αμερικανού και Σιωνιστή εχθρού στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με το Fars, που επικαλείται τοπικές πηγές, «δύο πύραυλοι χτύπησαν φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η φρεγάτα, η οποία διέσχιζε σήμερα (Δευτέρα) τα Στενά του Ορμούζ παραβιάζοντας τους κανόνες κυκλοφορίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κοντά στο Τζασκ, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, αφού αγνόησε προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, «η αμερικανική φρεγάτα δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της και αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να εγκαταλείψει την περιοχή».



Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δημοσίευσαν έναν νέο χάρτη που οριοθετεί τις περιοχές στα Στενά του Ορμούζ οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα, η περιοχή ιρανικού ελέγχου οριοθετείται από την ιρανική νήσο Κεσμ έως το εμιράτο Ουμ αλ-Κουέιν στα δυτικά, και από το όρος Μομπάρακ έως τη Φουτζάιρα στα ανατολικά.



Η αναφερόμενη επίθεση σημειώνεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν τη Δευτέρα το «Project Freedom», με σκοπό να «καθοδηγήσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ανακοινώσει ότι θα υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή με ισχυρές δυνάμεις, που περιλαμβάνουν 15.000 στρατιωτικό προσωπικό, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, καθώς και πολεμικά πλοία και drones.