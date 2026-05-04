Τραμπ: Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Asghar Besharati/AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρουσία πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) ανέφερε ότι αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους, επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Επιχείρηση «Project Freedom»

Πρόκειται για την επιχείρηση που ανακοίνωσε ο Τραμπ την προηγούμενη ημέρα, με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, αναφέρει το Sky News.

Συνοδεία πλοίων από σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να συνοδεύουν πλοία «με ασφάλεια» κατά την έξοδό τους από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

