Βανδάλισαν Λύκειο στην Αργυρούπολη: Προσβλητικά συνθήματα, σκόνη από τους πυροσβεστήρες στο πάτωμα και σκορπισμένα φαγητά – Δείτε εικόνες από τις ζημιές

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

βανδαλισμοί- Λύκειο- Αργυρούπολη

Θύμα βανδαλισμών έπεσε το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης. Σήμερα το πρωί, 4 Μαΐου 2026, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν μια εικόνα που μόνο σε σχολείο δεν ταιριάζει: χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, σπασμένη πόρτα στην προσπάθεια να εισβάλουν σε κλειδωμένη αίθουσα, σκόνη πυροσβεστήρα παντού στο πάτωμα, παραβίαση του κυλικείου και ζημιές εντός αυτούς, με φαγητά σκόρπια.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε: «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις. Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».

Και συνέχισε ερωτώμενος: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα», τόνισε ο Δήμαρχος.

Ο Δήμος αμέσως μόλις ενημερώθηκε, επικοινώνησε με το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο βρέθηκε στο σημείο και έκανε καταγραφή των βανδαλισμών και της ζημιάς που προκλήθηκε, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μέσω της συλλογής αποτυπωμάτων και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα φοιτούν σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Σημειώνουμε δε, ότι παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι που εκφράζουν αντιρρήσεις, θα τοποθετηθούν κάμερες περιμετρικά των σχολείων για την διασφάλιση της ασφάλειας όλων.

15:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

