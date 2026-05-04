Ιωάννα Στρίγγα: «Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι – Έγινε χαμός»

Στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» ήταν καλεσμένη η Ιωάννα Στρίγγα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έχει ενθουσιάσει το κοινό με το show που κάνει με το τουμπερλέκι της. Η ίδια περιέγραψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε τη μουσική της πορεία.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Στρίγγα ανέφερε: «Να το πω σαν μια πλάκα; Δεν ξέρω. Εγώ σπούδαζα στην Πάτρα αισθητική και τότε είχα έναν φίλο ο οποίος ήταν τραγουδιστής. Πήγε να μιλήσει για δουλειά και είχα πάει και εγώ μαζί του σαν βόλτα. Είπε ο επιχειρηματίας ότι ψάχνει να βρει να βάλει κάτι διαφορετικό στο μαγαζί, μια κοπέλα να παίζει κάποιο όργανο ας πούμε».

«Το συνειδητοποίησα τρία λεπτά πριν βγω»

«Εγώ δεν είχα αγοράσει καν τουμπερλέκι, έπαιζα σε αυτοσχέδιο στο σπίτι μου, μόνη μου, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Του είπα με θράσος για πλάκα, να πάρει εμένα. Ο άνθρωπος το πίστεψε. Όσο τρελή ήμουν εγώ, ήταν και αυτός απ’ ό,τι φαίνεται, και μου είπε να πάω Παρασκευή-Σάββατο. Του απάντησα θετικά. Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι. Το συνειδητοποίησα τρία λεπτά πριν βγω», συνέχισε.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις είπε πως: «Την πρώτη φορά έκανα πρόγραμμα περίπου ένα τέταρτο. Έβγαινα μαζί με έναν τραγουδιστή. Έγινε χαμός! Μετά πήγα σε δάσκαλο, δούλεψα στην Πάτρα τρία χρόνια, και μετά ήρθα στην Αθήνα». 

