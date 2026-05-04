Χαλκιδική: Άνδρας σε αμόκ εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου (2/5), όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε κατοικία και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το συμβάν εκτυλίχθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη. Ο 32χρονος δράστης,  με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου πέρασε στον εξωτερικό χώρο της διπλανής οικίας και εκεί επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 75χρονο Ούγγρο, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη.

Στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μια 59χρονη με καταγωγή από την Γερμανία, ενώ χτύπησε με τα χέρια του τον 49χρονο γιο της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για τον νόμο περί όπλων.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

