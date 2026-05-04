Αποστολάκη στον Realfm 97,8: «Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης και με αυτή την πυξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές» – Τι είπε για το μανιφέστο Τσίπρα

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των Ανεξάρτητων, την κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των δανειοληπτών, αλλά και το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Οικονομίας του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Τι είπε για τις ανεξάρτητες αρχές

Σε σχέση με τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για επιχείρηση χειραγώγησης και απόλυτης διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από την κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες. Για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους, σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κηλιδώσει τη δημόσια ζωή.

Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κ. Ράμμο, τη συμπαιγνία με την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα».

Ερωτηθείσα γιατί μιλά για συμπαιγνία, διευκρίνισε: «Η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5, είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συναίνεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε ως λέξη από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά το άθροισμα, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα που το Σύνταγμα απαιτούσε. Το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17. Στο σύνολο της διάσκεψης των προέδρων, αθροίζοντας κανείς, τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης υπολειπόταν του ακέραιου αριθμού, που θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα, το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε.

Και γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο «συμπαιγνία» γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολειπόταν από εκείνο το οποίο το Σύνταγμα απαιτεί».

«Η παραμονή των ακέφαλων Ανεξάρτητων Αρχών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κ. Μενουδάκος στην Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κηλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών προκειμένου η στελέχωση των τριών ανεξάρτητων αρχών που σήμερα είναι ακέφαλες να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συνεχή δική μας παρότρυνση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα.

Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη (σ.σ. της συνεδρίασης της διάσκεψης των προέδρων) από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές», συνέχισε η κ. Αποστολάκη.

«Κατά την άποψή μας το γεγονός ότι για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί» είπε.

«Η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της, απέναντι σε αυτές τις προτάσεις το ΠΑΣΟΚ έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, στη μεν μία πρόταση συνέπεσε η πρόταση του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κ. Σιγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον Συνήγορο του Πολίτη είχαμε μία διαφορετική αξιολόγηση, προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Δερβιτσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η Διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κ. Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή και να επανέλθει, η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει ότι αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο -με έναν θεσμικό εκβιασμό- τα παίρνουμε πίσω. Αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, ενώ εμείς θέλουμε συνεννοήσεις στο προσκήνιο», πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ΝΔ θα πει «όχι» σε προανακριτική για την Φωτεινή Αραμπατζή και τον Σπήλιο Λιβανό, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Αποστολάκη εκτίμησε ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της ΚΟ από άποψη συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή, ενώ τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση η αίσθησή μου είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο -θα έλεγα πλέον αμετάκλητο- το κίνητρο της συγκάλυψης».

«Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνήστευση Βορίδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου, αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται» τόνισε η κ. Αποστολάκη και πρόσθεσε:

«Κατά συνέπεια το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή με μία σοβαρή νομική τεκμηρίωση. Είναι χρέος μας, όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε, αλλά να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί και θα το εγγυηθούμε αυτό».

Τι είπε για το νέο πλαίσιο προστασίας δανειοληπτών

Με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για επικείμενο νομοσχέδιο που θα προστατεύει καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, η κ. Αποστολάκη σχολίασε ότι «η κυβέρνηση βαπτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία».

Αφού υπενθύμισε την υποχρέωση ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 2023 για την καταναλωτική πίστη, υποστήριξε ότι «υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές, καθώς είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση».

«Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών» συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης.

Τι είπε για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα

Κάνοντας αναφορά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, είπε ότι «η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές» και σχολίασε ότι αυτή η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά «όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην ευρωπαϊκή ζώνη», έρχεται πολύ καθυστερημένα και είναι ανεπαρκής.

Αναφορικά με την κριτική που ασκείται στο ΠΑΣΟΚ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ, και ερωτηθείσα αν αυτό συμβαίνει για να ανέβει στο κόκκινο η αντιπαράθεση, πριν από τη δημιουργία του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε μεταξύ άλλων: «Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφίξεις νέων κομμάτων. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτοτέλεια και η αυτοτέλεια ξεκινά από την πολιτική αυτονομία…»

«Μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες. Το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και να υποφέρουν από τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει», τόνισε.

Σε σχέση με το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ένα θεωρητικό κείμενο και υπογράμμισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρο του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι όπως αντιλαμβάνεστε, άλλα μια μεγάλη κρίση. Αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ».

«Το ΠΑΣΟΚ άντεξε, μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτό, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία» , τόνισε κάνοντας λόγο για μία θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

«Αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια απόδειξη του επιτυχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδέκτη οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης και με αυτή την πυξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης πίεσης και μαχητικότητας», κατέληξε η κ. Αποστολάκη.