ΗΑΕ: Επίθεση του Ιράν με drones κατά άδειου πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ενός άδειου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο ανήκει στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, ADNOC.

To τάνκερ αυτό επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη μονάδα θαλάσσιας ενεργειακής εφοδιαστικής της ADNOC, το πλοίο «Barakah» ήταν άδειο τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση από δύο drones, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

تفيد شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن تعرض ناقلة النفط الخام “براكة” التابعة لها لحادث إثر استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين قبالة سواحل عمان. وتؤكد الشركة عدم إصابة أي من أفراد الطاقم. ولم تكن الناقلة تحمل أي شحنة وقت وقوع الحادث. وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها. — ADNOC Logistics & Services (@AdnocLs) May 4, 2026



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει την πλήρη δέσμευσή του για την άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, καθώς και την πλήρη και άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε.