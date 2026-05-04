ΗΑΕ: Επίθεση του Ιράν με drones κατά άδειου πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

bakarah
Πηγή: marinetraffic.com

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ενός άδειου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο ανήκει στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, ADNOC.

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

To τάνκερ αυτό επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: marinetraffic.com

Σύμφωνα με τη μονάδα θαλάσσιας ενεργειακής εφοδιαστικής της ADNOC, το πλοίο «Barakah» ήταν άδειο τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση από δύο drones, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.


Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει την πλήρη δέσμευσή του για την άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, καθώς και την πλήρη και άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

ΓΣΕΒΕΕ για «Εξοικονομώ»: “Όχι” στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τους παρόχους ενέργειας – Τι αναφέρει σε επιστολή προς τον...

ΔΥΠΑ: Αναλυτικά τα στοιχεία για τις πληρωμές Απριλίου και τις κατηγορίες ωφελουμένων

Ο Άρης θα διαλύσει το φεγγάρι του – Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν

Σταματήστε να επιτρέπετε στην Google να παρακολουθεί κάθε σας κίνηση — Πώς να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησής σας το 2026
περισσότερα
15:53 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τραμπ: Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τ...
13:26 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Fars: Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το ιρανικό ημιεπίσημο πρα...
11:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

«Project Freedom»: Το στοίχημα του Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ – Η «αρχιτεκτονική» της επιχείρησης και οι απειλές του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη μιας φιλόδοξης στρατιωτικής πρωτοβου...
09:36 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Καμία διέλευση από το Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις μας» – Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, οι ένοπλες δυνάμεις τ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή