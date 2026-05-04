Βαρουφάκης: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ για το 2015 – Η απάντησή του

Enikos Newsroom

Πολιτική

Βαρουφάκης

O γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται στο βιβλίο των Ελ. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού «Η Τελευταία Μπλόφα». Αυτή είναι η επιστολή την οποία απέστειλε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Ελ. Βαρβιτσιώτη, στις 7 Αυγούστου 2025.

Η απάντηση του Γιάνη Βαρουφάκη

Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης
7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

Πιερρακάκης στο Bloomberg: «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να απαντήσει» – Η πρώτη αντίδραση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες: Δικαίωμα υπαναχώρησης και «κόφτης» στα πανωτόκια – Όλες οι αλλαγές

Σταματήστε να επιτρέπετε στην Google να παρακολουθεί κάθε σας κίνηση — Πώς να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησής σας το 2026

Επιστήμονες μέτρησαν τον «αρνητικό χρόνο» στο εργαστήριο – Μήπως το «ταξίδι στον χρόνο» είναι προ των πυλών;
περισσότερα
14:29 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

ΠΑΣΟΚ: Κατατέθηκε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Δείτε εδώ ...
14:09 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Καστανίδης στον Realfm 97,8: Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση πίσω από την παραίτησή μου από το ΠΑΣΟΚ

«Η δήλωση της παραίτησής μου είναι κατεξοχήν πολιτική και όπως αναφέρω, όταν η απρέπεια επαναλ...
12:42 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση για Λιβανό και Αραμπατζή – Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα

«Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας ...
12:30 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς