Axios: Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διαψεύδει το πλήγμα σε πλοίο των ΗΠΑ από ιρανικούς πυραύλους

Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών περί πλήγματος αμερικανικού πλοίου από ιρανικά πυρά προχώρησε υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

Senior U.S. official denies a U.S. ship was hit by Iranian missiles — Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026



Νωρίτερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, IRNA, ισχυρίστηκε ότι το ναυτικό της χώρας εμπόδισε την είσοδο «εχθρικών αντιτορπιλικών» στα Στενά του Ορμούζ.

Επικαλούμενο στρατιωτική ανακοίνωση, το IRNA μετέδωσε πως: «Έπειτα από μια σταθερή και ταχεία προειδοποίηση από το ναυτικό του, απετράπη η είσοδος» αυτών που περιέγραψε ως «αμερικανικά και ισραηλινά εχθρικά αντιτορπιλικά στα Στενά του Ορμούζ».



Σύμφωνα με το Fars, που επικαλείται τοπικές πηγές, «δύο πύραυλοι χτύπησαν φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η φρεγάτα, η οποία διέσχιζε σήμερα (Δευτέρα) τα Στενά του Ορμούζ παραβιάζοντας τους κανόνες κυκλοφορίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κοντά στο Τζασκ, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, αφού αγνόησε προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».



Το CNN έχει ήδη έρθει σε επαφή με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και τον Λευκό Οίκο ζητώντας επίσημη τοποθέτηση για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις της θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα την επιχείρηση «Project Freedom» για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς παράλληλα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό».