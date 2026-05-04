ΕΡΤ: Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το αθλητικό τμήμα μετά την παραίτηση του Γιάννη Δάρα

Η ΕΡΤ προχώρησε άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους λόγους που οδήγησαν τον Διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Γιάννη Δάρα σε παραίτηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραίτηση του Γιάννη Δάρα υποβλήθηκε για λόγους «ευθιξίας και αξιοπρέπειας», ενώ κατέθεσε στον εισαγγελέα σημαντικά στοιχεία για διαδικασίες παρεμβάσεων και αλλοίωσης των στοιχείων στην πρόσληψη δημοσιογράφων στο αθλητικό τμήμα.

«Στόχος της διαδικασίας είναι η πλήρης, αντικειμενική και εις βάθος διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν τεθεί, καθώς και η διακρίβωση τυχόν ευθυνών» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της.