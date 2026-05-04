Ελένη Καρακάση για την αναδοχή: «Έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχουν οι ορμόνες μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη»

Η Ελένη Καρακάση σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Buongiorno», μίλησε για τη διαδικασία αναδοχής που έχουν ξεκινήσει με τον σύζυγό της. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς η ίδια βιώνει όλο αυτό το «ταξίδι».

Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, η Ελένη Καρακάση απάντησε πως: «Η διαδικασία της αναδοχής παιδιού προχωράει».

Επιπλέον, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε ότι: «Είναι μία διαδικασία που, πώς να σου το περιγράψω τώρα… Δεν έχω μπει στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχουν οι ορμόνες μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη. Μέρα-νύχτα, χαρά-κλάμα, θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές, και από εμάς». 

«Εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι»

Σε συνέντευξή της πριν από λίγους μήνες, η Ελένη Καρακάση είχε εξομολογηθεί: «Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί, γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος, στην υιοθεσία έχει λυθεί το θέμα. Στην αναδοχή ο υποψήφιος ανάδοχος γονέας οφείλει να προετοιμάζει τα παιδιά να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια».

«Εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, ποτέ δεν θα μιλήσεις άσχημα στα παιδιά για τους βιολογικούς τους γονείς, ποτέ», είχε συμπληρώσει

