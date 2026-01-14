Ελένη Καρακάση για την ψυχανάλυση: «Με βοήθησε πάρα πολύ, ίσως να έπρεπε να το είχα κάνει και νωρίτερα»

Η Ελένη Καρακάση το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε και για το θέμα της ψυχανάλυσης, εξηγώντας τον λόγο που πήρε την απόφαση να κάνει, τονίζοντας ότι ήταν κάτι που την βοήθησε πάρα πολύ, «ήταν μία πολύ σωστή κίνηση που έκανα».

Συγκεκριμένα, η Ελένη Καρακάση εξομολογήθηκε πως: «Αυτό είναι κάτι που μου το έμαθε η μάνα μου από πολύ μικρή, ότι τα πράγματα που τα συζητάμε, με έναν τρόπο τα ξορκίζουμε, τα θεραπεύουμε. Πάντα το έκανα, γιατί έβλεπα και τη μάνα μου να το κάνει. Οπότε ό,τι το λες, με έναν τρόπο το λύνεις».

«Σε μία φάση που κατάλαβα ότι αυτό δεν με βοηθούσε, το τελευταίο χρόνο μπορώ να σου πω, ξεκίνησα και την ψυχανάλυσή μου. Δεν έβρισκα τη λύση. Δηλαδή έβλεπα ότι δεν μου άρεσε και το πώς ξέσπαγα και το πώς αντιδρούσα σε πράγματα.

Δηλαδή άρχισα να μην μπορώ να έχω μία ηρεμία. Ήμουν πολύ εξαγριωμένη, έχανα το δίκιο μου με το πώς αντιδρούσα, οπότε εκεί είπα ότι θέλω λίγο βοήθεια. Με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν μία πολύ σωστή κίνηση που έκανα! Ίσως να έπρεπε να το είχα κάνει και νωρίτερα, αλλά σημασία έχει ότι το έκανα», ανέφερε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Ακόμα, είπε ότι: «Προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω με χιούμορ τα πράγματα, να μην το χάνω το χιούμορ μου».