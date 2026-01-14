Μαρίλια Μητρούση: «Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια, τους κόβεις και τη φόρα»

Το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί φέτος την Μαρίλια Μητρούση στον ρόλο της «Εβίτας», στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς». Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την γνωστή ηθοποιό σε έξοδό της, και εκείνη έκανε δηλώσεις.

«Παίζει να είμαι προληπτική με το άτομο που θα μπει πρώτο στο σπίτι την Πρωτοχρονιά και φέτος να μην το σκέφτηκα. Γι’ αυτό δεν μου έχει πάει καλά η χρονιά. Νομίζω ότι εγώ μπήκα πρώτη. Μπορεί να είμαι γρουσούζα για τον εαυτό μου», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις της η Μαρίλια Μητρούση.

Επιπλέον, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Επεμβάσεις δεν έχω κάνει στο πρόσωπό μου. Κάνω πράγματα και θεραπείες όπως όλοι».

«Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια. Κάπως νομίζω ότι, τους κόβεις και τη φόρα. Δηλαδή τι περιμένουν; Να σε προσβάλλουν κι εσύ να πεις “εντάξει, με προσέβαλε, δεν πειράζει;”», συνέχισε.