Μαρίλια Μητρούση: «Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια, τους κόβεις και τη φόρα»

  • Η Μαρίλια Μητρούση, που φέτος υποδύεται την «Εβίτα» στη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», αποκάλυψε πως η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καλά για εκείνη.
  • Η ηθοποιός ξεκαθάρισε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της ότι: «Επεμβάσεις δεν έχω κάνει. Κάνω πράγματα και θεραπείες όπως όλοι».
  • Τέλος, η Μαρίλια Μητρούση τόνισε πως: «Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια. Κάπως νομίζω ότι, τους κόβεις και τη φόρα».
Μαρίλια Μητρούση
Το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί φέτος την Μαρίλια Μητρούση στον ρόλο της «Εβίτας», στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς». Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την γνωστή ηθοποιό σε έξοδό της, και εκείνη έκανε δηλώσεις.

«Παίζει να είμαι προληπτική με το άτομο που θα μπει πρώτο στο σπίτι την Πρωτοχρονιά και φέτος να μην το σκέφτηκα. Γι’ αυτό δεν μου έχει πάει καλά η χρονιά. Νομίζω ότι εγώ μπήκα πρώτη. Μπορεί να είμαι γρουσούζα για τον εαυτό μου», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις της η Μαρίλια Μητρούση.

Επιπλέον, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Επεμβάσεις δεν έχω κάνει στο πρόσωπό μου. Κάνω πράγματα και θεραπείες όπως όλοι».

«Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια. Κάπως νομίζω ότι, τους κόβεις και τη φόρα. Δηλαδή τι περιμένουν; Να σε προσβάλλουν κι εσύ να πεις “εντάξει, με προσέβαλε, δεν πειράζει;”», συνέχισε.

