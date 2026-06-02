Ο καθηγητής Γιώργος Παυλάκης στον ΑΝΤ1: Πολλά υποσχόμενες οι θεραπείες για τον καρκίνο – Τι είπε για τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους

Ένα παράθυρο αισιοδοξίας ανοίγει για τους ασθενείς με καρκίνο, καθώς ένα νέο φάρμακο δείχνει ότι μπορεί να αποτελεί επιπλέον όπλο στη φαρέτρα των γιατρών απέναντι στην πολυεπίπεδη ασθένεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι δόθηκε πειραματικά σε ασθενείς στο τελευταίο στάδιο και υπήρξε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά διπλάσιο χρόνο στον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο Γιώργος Παυλάκης, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Έμορι στην Ατλάντα των ΗΠΑ μίλησε για το νέο φάρμακο και τα έως τώρα πρώτα αποτελέσματά του στον ANT1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Τρίτη το βράδυ (2/6).

Ο κ. Παυλάκης αρχικά έκανε λόγο για χαρούμενα και ελπιδοφόρα νέα. Και συνέχισε:

«Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε σε ανθρώπους που δεν είχαν ελπίδες. Είχαν πολύ προχωρημένο καρκίνο, όπου τίποτα δεν δουλεύει πια και αυτό που έγινε ήταν ότι διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης, από περίπου 6 μήνες σε 12. Που σημαίνει ότι γι’ αυτόν τον πληθυσμό που ναι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί οτιδήποτε για να επιβιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά.

Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και άλλους καρκίνους, θα έχει καλύτερη δράση από πολλά άλλα φάρμακα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο και μάλιστα εκτός από τον χρόνο επιβίωσης αυξάνει και τον χρόνο με καλύτερη ποιότητα ζωής».

Και αντικαρκινική ένεση

«Είναι μια μελέτη της J&J, πολύ πιο νωρίς από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο και είναι ένα καινούριο μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Για τους καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου» είπε ο κ. Παυλάκης.

Όσο για τον χρόνο κυκλοφορίας των φαρμάκων, εξήγησε ο κ. Παυλάκης:

«Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν περιλαμβάνονται ασθενείς που είναι θετικοί στον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Η εταιρεία, επειδή το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο δεν είναι ακόμα εγκεκριμένο, έχει υποσχεθεί να έχει expanded action, δηλαδή θα μπορεί να επικοινωνεί ο γιατρός με την εταιρεία και υπάρχουν και τα δεδομένα στην ιστοσελίδα της.