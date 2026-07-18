Βιετνάμ: Τέσσερις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από πλημμύρες

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Διεθνή Νέα

BIETNAM
Vietnam News Agency
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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι αγνοούνται μετά από ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν ένα ορεινό χωριό στην επαρχία Λάι Τσάου του Βιετνάμ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Οι πλημμύρες στο χωριό Μουόνγκ Ταν νωρίς την Παρασκευή, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορα μέρη του βόρειου Βιετνάμ, προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, ανέφερε το Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ.

Το Βιετνάμ είναι επιρρεπές σε θανατηφόρες καταιγίδες και πλημμύρες κατά την περίοδο των βροχών, η οποία κορυφώνεται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Φυσικές καταστροφές, κυρίως πλημμύρες, σκότωσαν 489 ανθρώπους στη χώρα πέρυσι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Vietnam News Agency

Αρκετά μέρη του βόρειου Βιετνάμ προβλέπεται να δεχθούν ισχυρές βροχοπτώσεις έως και 250 χιλιοστών το Σάββατο, με τις αρχές να προειδοποιούν για περισσότερες ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

 

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