Τασμανία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε δύτη

Ένας δύτης τραυματίστηκε σε επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των ακτών της Τασμανίας το Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Αυτό το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια σειρά επιθέσεων καρχαριών στα αυστραλιανά ύδατα.

Ο 31χρονος βουτούσε περίπου 50 μέτρα ανοιχτά των ακτών στην περιοχή Adventure Bay του νησιού Bruny της Τασμανίας όταν δαγκώθηκε από έναν καρχαρία μήκους 2 μέτρων.

«Ο άνδρας κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή και τον βοήθησαν άλλοι δύτες», δήλωσε ο αστυνομικός επιθεωρητής Ντάρεν Λάθαμ. Το θύμα υπέστη μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω θεάσεις του καρχαρία στην απομακρυσμένη περιοχή του νησιωτικού κράτους, η οποία απέχει μία ώρα πτήσης από την ηπειρωτική πόλη της Μελβούρνης, 445 χλμ. Περίπου το 40% του νησιού είναι άγρια ​​φύση ή προστατευόμενες περιοχές.

Τον περασμένο μήνα, μια επίθεση καρχαρία στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, άφησε μια 35χρονη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη και οδήγησε σε έλεγχο ασφαλείας στις δημοφιλείς ακτές της χώρας.

Επίσης, τον Ιούνιο, ένας άνδρας πέθανε αφού δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ ψάρευε στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, στο πιο πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό.